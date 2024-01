"¿Mar del Plata zona fría, me estás cargando?": la frase que hizo explotar a Montenegro

Producto del desconocimiento, en el mejor de los casos, sumado a unos días en que las principales imágenes de la ciudad soon playas repletas de gente disfrutando días de calor, periodistas de La Nación + ningunearon el reclamo del intendente Guillermo Montenegro para que se mantenga el Régimen de Zona Fría. El fragmento rápidamente llegó al propio jefe comunal, donde desde su entorno no ocultaron su enojo.

Luego que uno de los periodistas informara que Montenegro había solicitado a los diputados mantener el régimen que entre otros distritos beneficia a General Pueyrredon, irrumpió Liliana Franco, acreditada en Casa Rosada. "¿Mar del Plata zona fría, me estás cargando? Viví en Alemania, eso es frío", aseguró.

Tras unos segundos de risas, la conductora Liliana Franco cuestionó en duros términos al intendente" "Todos estamos de acuerdo con el ajuste, pero conmigo no", expresó.

Entre las modificaciones incorporadas al dictamen se habilitó la posibilidad de eliminar la Ley de Zona Fría, una vez que se lleve adelante la reasignación de subsidios. Esa novedad fue rechazada por Montenegro, que en sus redes sociales se expresó en contra.

A través de la red social X explicó: "Hace dos años, se aprobó una ley que contempla que los argentinos que viven con condiciones climáticas adversas puedan acceder a una tarifa de gas acorde a la situación de cada lugar. Esta ley, como saben, es extensiva a muchas regiones del interior del país, incluida Mar del Plata. Hoy nos enteramos que desde el Ejecutivo Nacional quieren derogar esta ley. Soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA".

Está mañana, desde la Comuna ampliaron los argumentos. "Esta ley que quieren derogar no es un privilegio, no genera déficit fiscal, no se usan recursos del Presupuesto Nacional ni fondos provinciales. Se financia con un recargo del 7.5% sobre el precio del gas natural", señalaron a 0223.

"¿Vamos a un esquema de no subsidios para nadie? Podemos discutirlo. Ahora lo que no se puede discutir es que ante la misma condición objetiva, a un lugar se lo den y a otro no. Porque eso es discriminar y vammos a defender siempre los intereses de la ciudad y los vecinos", añadieron.