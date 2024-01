Picante debate entre concejales por los efectos en el turismo de las políticas de Milei

Una jornada picante se vivió en la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, donde se trataron tres expedientes vinculados a los efectos en el área de las políticas del presidente Javier Milei, con esperadas posiciones discordantes. Mientras el Frente Renovador y Acción Marplatenses cuestionaron las políticas de La Libertad Avanza, los propios libertarios se plantaron, mientras que Juntos por el Cambio esquivó posicionarse, pero con sus votos evitó que se aprueben declaraciones en contra del gobierno nacional.

El debate central giró en torno a dos proyectos autoría de Ariel Ciano (Frente Renovador), a su vez presidente de la Comisión de Turismo. En uno propuso que el Concejo Deliberante manifieste su “rechazo ante las modificaciones al sector turístico” contenidas en el mega DNU 70/23 y en la Ley Ómnibus, y en el otro que solicite a Nación la continuidad del PreViaje.

“Nos parece importante manifestarnos antes que se trate (la Ley Ómnibus), para que los legisladores nacionales sepan lo que pensamos. La continuidad del PreViaje es positiva para Mar del Plata", sostuvo Ciano. Otra mirada tuvo el libertario Emiliano Recalt: “el próximo jueves el congreso va a estar debatiendo el proyecto de Ley de Bases, me parece oportuno esperar y ver qué se sigue debatiendo con respecto a este tema”.

Agustín Neme (Pro) expuso una posición similar y le recordó a Ciano el acuerdo político interno que rige, en cuanto a evitar la presentación de proyectos que propongan posicionamientos sobre proyectos de ley que están en debate. “No me consideró capacitado para decir si el PreViaje es bueno, malo, regular o necesita ser mejorado. Si creo que nació de una nefasta decisión del gobierno de Alberto, Cristina y Massa de haber encerrado a la gente por casi tres años”, agregó, en tono desafiante.

Ariel Ciano defendió la continuidad del PreViaje. Foto: 0223.

Mientras Horacio Taccone reclamaba que se vote para dejar cristalizadas las posiciones de cada bloque, Ciano le recordó a Neme que recientemente el Concejo Deliberante se posicionó sobre los cambios en la pesca contenidos en la Ley Ómnibus, precisamente un tema en tratamiento en el Congreso.

“Para ustedes la prioridad es el PreViaje, para mi la seguridad de una nena de 9 años. No tiene ninguna prioridad este expediente y no tengo obligación de marcar una posición porque no es una prioridad para mi”, le agregó Neme, trayendo el asesinato de Umma al debate. Ciano rechazó categóricamente la declaración del concejal oficialista, enfatizando que estaban en la Comisión de Turismo y no de Seguridad. “Integrantes de su bloque presentaron proyectos sobre cada temática y no se me ocurriría decirles que no les importa la seguridad”, le reprochó.

El que dejó clara su postura sobre el PreViaje fue Recalt. “La realidad es que hay que ponerse a pensar que los recursos del Estado son finitos y las necesidades son amplias, hay que fijar prioridades. Con PreViaje existe una redistribución pero se está creando una demanda artificial”, donde además aseguró que esa demanda inflada genera una suba de los costos que afecta a todos el sector. “Es una política pública que no fue exitosa”, cerró, en sintonía con lo que días atrás había expresado la diputada nacional marplatense Juliana Santillán, para quien el PreViaje “en términos económicos, fue la peor decisión del anterior gobierno”.

Finalmente, con el voto de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, ambos expedientes quedaron en comisión, sin avanzar en su aprobación.

Donde sí hubo un principio de acuerdo fue en el tercer expediente, donde se aprobó un pedido al Emturyc y el Emder para que elaboren un informe que contenga en forma detallada los beneficios para el sector turístico, gastronómico y comercial la realización de los Juegos Nacional Evita. En tanto, se pedirá a la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación un informe sobre los planes que tiene para los Juegos. Un dato clave: por estos días se rumorea que al frente de esa secretaría podría ser nombrado Daniel Scioli.