Leroy Sané y Nenad Bjelica se fueron a las manos en un partido de la Bundesliga

El Bayern Múnich se quedó co un triunfo clave ayer por la tarde, al vencer 1-0 al Unión Berlín en condición de local con el gol de Rapahel Guerreiro, pero el resultado del encuentro no fue lo más viral del mismo, ya que durante los minutos finales hubo un encuentro entre el DT del equipo visitante, Nenad Bjelica, y el atacante del equipo bávaro, Leroy Sané.

La tensión entre el alemán y el croata comenzó en los primeros minutos del partido, ya que el DT escondió en más de una oportunidad la pelota, para que los locales no puedan sacar rápido los laterales. Luego de mucho tira y afloje durante el encuentro, en el minuto 76, Sané intentó sacarle de las manos la pelota a Bjelica, este se lo tomó de mala manera y terminó golpeando al atacante en el rostro.

Esta escena desató una pelea en la que intervino el cuarto árbitro para separar y finalmente el árbitro principal optó por echar al entrenador que no se fue para nada contento por lo ocurrido.

El árbitro principal, Frank Willenborg, decidió mostrarle la tarjeta roja al entrenador y amonestó al jugador del Bayern Múnich.

El croata se fue molesto hacia la zona de plateas y hasta intercambió insultos con los aficionados del Bayern Múnich, según publicó el diario alemán Bild. Además post partido declaró: “Estoy en mi zona y quiero darle el balón. Me empujó. Entonces, por supuesto, reaccioné”.

Lo positivo dentro de todo este escandalo de violencia que se volvió a vivir dentro de un partido de fútbol, es que el director técnico del Unión Berlín tras reveer lo ocurrido dijo: “Esto no se puede tolerar. Entiendo la tarjeta roja. Pero solo me voy a disculpar con mi equipo, no con Sané. Vino hacia mí para provocarme. Por supuesto que no reacciono como debería como entrenador. No hay nada más que agregar”.

Con el pasar de las horas, la Bundesliga se manifestó luego de lo ocurrido y le impuso al técnico una sanción de tres partidos y una multa de 25 mil dólares.