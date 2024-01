Especialistas diseñaron ordenanza para proteger a animales marinos que salen a la costa

Mantener distancia y no molestarlos, dos de las principales recomendaciones ante su aparición.

La presencia de animales marinos en las playas de la ciudad se transforma en un evento destacado para locales y, sobre todo, turistas, en una experiencia donde el accionar humano suele distar del recomendado para respetarlos y protegerlos. Preocupados por esta situación, desde Fundación Fauna Argentina elaboraron y presentaron al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer parámetros para su resguardo.

“Más allá de lo que muchas veces se piensa, la presencia de animales marinos no son hechos aislados. La costa es parte de su hábitat”, explicó Juan Lorenzani a 0223. El proyecto se focaliza especialmente en pinípedos de la familia de los otáridos, como los lobos marinos, y de la familia de los fósidos, como los elefantes marinos del sur, entre otros. “Cada vez que dejan sus apostadores naturales, en sus migraciones tienen necesidad de salir a la costa, para descansar, porque están enfermos o porque tienen que hacer una muda en el caso de los elefantes”, detalla el integrante de la entidad protectora.

En el proyecto presentado a los concejales, la organización dio cuenta de los diversos relevamientos que viene realizando desde 1985 sobre la presencia de estos animales no solo en Mar del Plata, sino también también Mar Chiquita y Miramar. “Hay una gran cantidad de elefantes marinos que están viniendo a la costa últimamente. Esto es algo para crear conciencia, para darles un mayor marco de protección y educar”, enumera los objetivos Lorenzani.

Producto del desconocimiento y creyendo estar ayudando, muchas personas terminando generando dificultades con su accionar ante la aparición de lobos y elefantes marinos en las playas, como el tratar de forzar su retorno al mar o arrojarles agua. La situación tiene aún más relieve porque las salidas coinciden con la temporada de verano, entre diciembre y marzo, cuando más gente hay sobre la costa. El acercamiento extremo para tocarlos u obtener fotografías son “actitudes imprudentes y no apropiadas, ya que en la gran mayoría de los casos los animales solo quieren descansar”, remarcaron desde Fauna Argentina.

Las medidas

La propuesta de ordenanza establece como marco general la declaración de “Interés Municipal” a la protección de animales mamíferos que por causas biológicas se sitúen transitoriamente en playas, espigones o sectores rocosos de la costa de General Pueyrredon. “Sería la primera ciudad de la costa que aprueba este tipo de ordenanza, Mar del Plata sería pionera”, remarcó Lorenzani.

En tanto, como principal medida ante la aparición de lobos o elefantes marinos en la playa, se procederá a demarcar un área de entre 5 y 10 metros alrededor del animal, “a efectos de limitar la proximidad de personas”. El procedimiento incluye no tocar ni acercarse a los mismos, no arrojarles agua ni alimentos, no tratar de regresarlos al mar y alejar a los perros, ya que pueden atacarlos o inquietarlos.

En el proyecto se propone que la responsabilidad inicial para realizar la demarcación recaiga en los guardavidas, en caso que se trate de un balneario, mientras que en los demás sectores intervendrán las autoridades con jurisdicción en el área. En todos los hechos, se deberá comunicar la situación a las entidades gubernamentales y no gubernamentales que entienden en el tema, para que puedan llevar adelante el monitoreo de cada caso y verificar el estado sanitario del animal. A su vez, se propone que la Municipalidad elabore un registro propio de los casos.

Por otro lado, también se especifica que en el caso de avistamiento de mamíferos marinos del orden cetáceos, como ballenas y delfines, que se encuentren varados en la playa o encallados entre ella y la rompiente, se deberá comunicar inmediatamente la novedad a las entidades ya consignadas.

También se procederá a dar aviso ante la presencia de aves marinas, principalmente pingüinos, que presenten signos de daños o enfermedad, donde también se evitará molestarlos. En líneas generales, ante la presencia de animales muertos se evitará tomar contacto y se notificará al Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).