Hacen malabares: mantener un taxi, cada vez más caro

Trabajadores del volante aseguran que mantener un vehículo para servicio de transporte público está cada vez más caro. "Vamos corriendo detrás de los aumentos", sostuvo Jorge Guzmán, propietario de un coche, en dialogo con 0223.

Para ellos, la brecha entre entrada y gasto "se achicó muchísimo". "Yo hago un cambio de aceite por mes y está 90 mil pesos. Las cubiertas se cambian cada 6 meses, y salen 150 mil pesos cada una. A su vez, se le agregan los 40 mil pesos de seguro por mes (debido al plus para 4 pasajeros transportados) y en caso de que tengas que destinarlo a la frecuencia por ser un remise, se le suman 50 mil pesos", detalló Guzmán.

Los gastos se incrementaron y ya no les alcanza. Foto: archivo 0223.

A esto se le añaden la desinfección del auto, la renovación del carnet profesional que se hace una vez al año y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que debe hacerse cada seis meses.

"Ni hablar del combustible: para tener una idea, si tengo de recaudación 30 mil pesos, gasto 6 mil en gnc diarios y 1500 en nafta. A esto agregale el mantenimiento de alguna rotura y ni pensar si hay un choque", manifestó Guzmán.

En ese sentido, remarcó que la brecha se achicó muchísimo y que actualmente van "corriendo detrás de los aumentos": "El año pasado tuvimos el aumento de 50% pero este sistema actual ya no sirve, no alcanza. Deberíamos tener un sistema municipal de aumento cada tres meses, que sea más leve pero que nos sirva para mínimamente no perder tanto porque hoy se nos va cayendo entre un 8 y 10% por mes la inflación en contra".

Por su parte, Guzmán lamentó que la competencia de las aplicaciones de transporte también les complica a los autos legales: "Eso nos fue sacando trabajo y tenemos que enfrentar los costos con menos viajes", subrayó.