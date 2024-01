En un final apasionante, Julián Etulain ganó el Abierto del Sur

Después de seis hoyos de desempate y luego de hacer 61 golpes en la ronda final, Julián Etulain se consagró como campeón del 105º Abierto del Sur. El jugador de Coronel Suárez hizo birdie en el hoyo decisivo para superar a Marcos Montenegro, en un cierre que tuvo oportunidades para ambos jugadores .

Etulain sumó 269 golpes (-11) luego de un domingo donde llegó a estar 10-bajo par pero cerró con bogey al hoyo 72, lo que le abrió la puerta a Marcos Montenegro para forzar un desempate, en una tarde en la que una multitud llegó al Mar del Plata Golf Club a ver el desenlace.

El “Tula” salió a jugar este domingo a cinco golpes del líder y después de los primeros nueve hoyos ya había alcanzado la punta gracias a cuatro birdies y un águila. A partir de allí continuó construyendo un ronda extraordinaria y con cuatro birdies más coqueteó con el 59, el récord del campo de Playa Grande. Pero Montenegro no se rindió y con tres birdies en sus hoyos finales alcanzó a Etulain, de hecho tuvo un putt de cinco metros para ganar el Abierto por segunda vez. Ángel Cabrera, que llegó a ser líder después del hoyo 9, terminó en el tercer lugar, a tres golpes del ganador. En tanto, Andrés Schonbaum (h) ganó por segunda vez consecutiva la Copa La Prensa, como el mejor aficionado, empatando el quinto puesto en la general con Franco Romero (-5). Leandro Marelli fue cuarto con (-6).



“Es una gran alegría saber que el trabajo rinde sus frutos y empezar el año de esta manera. Es un año en que tengo muchos desafíos y comenzar con una victoria en esta cancha y con grandes jugadores es muy importante”, fueron las palabras de Etulain, de 38 años, que consiguió su 12º victoria de su carrera como profesional. “Salí a jugar agresivo y sabía que tenía que aprovechar los primeros nueve hoyos donde el viento no soplaba tanto. Por suerte emboqué algunas al principio y luego las dejé dadas en el 8 y en el 9. A la vuelta ya sabía que estaba cerca de la punta pero seguí arriesgando y dio sus frutos, aunque me salvé en el 13, luego de una mala salida”, dijo quien en dos semanas jugará en Colombia un evento del Korn Ferry Tour. “En el desempate creo que tuve una buena chance en el primero, pero Marcos embocó un muy buen putt, pero después fueron putts con mucha caída. En el final el putt de el que jugó antes me ayudó con la caída y por suerte lo emboqué”, dijo Etulain.

El playoff se jugó cuatro veces en el hoyo 18, luego se jugó el hoyo 1 y la definición fue en el hoyo 9, donde Etulain metió un putt de seis metros para ganar el Abierto del Sur. Para Cabrera fue una semana muy especial y se llevó conclusiones muy positivas. “Por supuesto que hay muchas cosas positivas de esta semana, me puse en posición de ganar y estuve cerca pero los tres putts del 11 y varios putts que fallé sobre todo a la vuelta me dejaron sin poder pelear como me hubiera gustado. Más allá de eso es muy lindo volver a jugar, que tanta gente haya venido a ver el torneo y esto me da mucha confianza para los próximos torneos que tengo pensado jugar”, dijo Cabrera quien confirmó su participación en el VISA Open de Argentina, evento que este año será del Korn Ferry Tour y que se jugará a fines de febrero en el Olivos Golf Club.