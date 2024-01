Montenegro: “Tienen que escuchar al interior antes de tomar medidas que puedan afectarlo”

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon, dialogó en exclusiva con 0223 y se refirió al impacto que tiene en el sector pesquero del país la Ley que presentó el Gobierno Nacional. "Tengo la obligación de defender los puestos de trabajo que generan sectores tan importantes como el de la pesca y la industria naval", resaltó.

Luego de que el gobierno de Javier Milei emitiera la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el Intendente, como así el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salieron al cruce de La libertad Avanza para rechazar la reforma en el régimen federal de pesca.

Según explican, los cambios que propone el Ejecutivo Nacional son “imprudentes” y “desconocen totalmente la realidad económica y social del interior argentino”. En este sentido, Montenegro habló acerca del impacto que podría tener esto en los puestos de trabajo directos e indirectos que se generan a través de la pesca y la industria naval, rubros claves en el desarrollo económico de la región marplatense.

¿Qué pasó en los últimos años para que estemos en esta situación?

"Quiero dejar en claro es que el kirchnerismo dejó un desastre. De eso no hay dudas. Dejaron todo roto y durante la campaña electoral lo rompieron aún más. Por eso en estas elecciones, la gente dejó en claro que quiere un cambio", dijo.

Y agregó que "se tomaron una serie de medidas relacionadas a atacar el principal problema que tiene hoy el vecino de a pie, que es el de no llegar a fin de mes por la inflación. Desde hace cuatro años que vengo insistiendo en que el Estado no puede gastar más de lo que le entra".

"Me criticaron hasta el hartazgo por ordenar las cuentas del Municipio, por no tener déficit y por aplicar una política extrema de austeridad. También me criticaron por apoyar a los privados para que las cosas sucedan y generar empleo genuino y de calidad", recordó.

¿Las medidas implementadas con la Ley Ómnibus ayudarán a bajar la inflación?

"Yo no voy a hacer un análisis técnico o jurídico de las reformas que planteó el Presidente, porque no me corresponde. Pero si voy a hacer un análisis desde el sentido común. Es lo que siempre me guió al momento de tomar decisiones", expresó.

En este marco, señaló que "se espera que las medidas macroeconómicas tengan efecto y nos lleven a bajar la inflación. Con estos niveles de aumento de precios es muy difícil proyectar nada. Y es el principal problema que hoy aqueja al vecino".

"Si bien coincido con muchas de las cuestiones que se presentaron en el proyecto de ley, tendientes a desburocratizar, transparentar, hacerle la vida más fácil a la gente, llevar orden y respeto a la ley, hay un tema en el que necesariamente tengo que alzar la voz: la reforma que se quiere hacer en el sector pesquero", dejó claro.

Y puntualizó que "si bien tiene que ser tratado en el Congreso, como intendente de Mar del Plata tengo la obligación de defender los puestos de trabajo que generan sectores tan importantes como el de la pesca y la industria naval. El 50% de los desembarques pesqueros se dan en mi ciudad y hay más de 37 mil puestos de trabajo directos en el país, que se traducen en 37 mil familias que subsisten a través de la pesca. Mi deber es defenderlos".

"Una actividad totalmente privada, ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, que genera miles de puestos de trabajo para la población del interior, que agrega valor, exporta cientos de millones de dólares al año y que influye en el desarrollo de otras industrias como la naval, no puede ser legislada desde el desconocimiento o a las apuradas", indicó.

¿El libre comercio puede ser una herramienta para crear nuevos puestos de empleo a largo plazo?

"La competencia me parece bien y la fomentamos en todos los ámbitos. En Mar del Plata quitamos mil trabas absurdas que iban en contra de esto. Nuestra idea siempre fue incentivar al sector privado para que aumente la oferta. Un ejemplo concreto es la industria del gin, que directamente estaba prohibida hace décadas, y que hoy es un sector pujante con más de 20 etiquetas locales", dijo.

Al respecto, manifestó que "quitar la obligación de que las descargas se realicen en puertos de Argentina o poner en un plano de igualdad al que toma trabajadores argentinos con el que ocupa mano de obra extranjera, es un error que hace peligrar los puestos de trabajo en uno de los sectores productivos más importantes de Mar del Plata".

"No es lo mismo una empresa con empleados extranjeros que descarga en Montevideo o en Malvinas, que una empresa con empleados argentinos, que descarga en Mar del Plata u otros puertos argentinos y que invierte en el país", señaló.

Además, Montenegro afirmó que "no es una cuestión de empresas extranjeras sí o empresas extranjeras no. Durante mi gestión, trabajamos muy duro para que una multinacional como Lamb Weston, principal productor mundial de papas prefritas, se instale en nuestro Parque Industrial. Y lo logramos. Hoy, después de una inversión de millones de dólares, va a dar trabajo a más de 300 de marplatenses de manera directa y a otros miles de manera indirecta".

"También en la pesca hay muchas empresas de capitales extranjeros que trabajan perfectamente, dando empleo en nuestro país. Por supuesto que en todas las industrias hay cosas para mejorar: los procesos, las herramientas, el trabajo, las metodologías, los insumos, las estrategias. Y la pesca no está exenta de esto, pero hay maneras", aclaró.

"Para que sigamos creciendo hay que mejorar, no niego eso. La competencia tiene esa ventaja: permite que haya más oferta y por ende todos necesiten destacarse y brindar un mejor servicio para que la gente los siga eligiendo. En ese punto sí estoy a favor, coincido en dar las herramientas para que sean los privados los que compitan y necesiten ofrecer siempre un mejor servicio para los que consumen. Eso es bueno, y alimenta un círculo que es virtuoso", expresó.

Y agregó que está convencido que "es que lo que se plantea en esta Ley, en el caso de la pesca, sea la manera de fomentar el empleo y la producción. De hecho me parece justamente lo contrario".

¿Hay alternativas a lo que se propone desde el Gobierno Nacional?

"Hay que buscar los incentivos necesarios para que haya empleo en nuestro país. Y en este punto la reforma planteada no lo hace y puede destruir a un sector que genera trabajo e ingreso de divisas. Un sector que emplea a argentinos que se levantan todos los días temprano para ir a sus lugares de trabajo, que hacen del ́esfuerzo una cultura, y que así lo trasladan de generación en generación", señaló.

Y expresó que "quienes me conocen y conocen mi trabajo como Intendente, saben que desde el primer día hacemos todo para apoyar a los privados que quieren invertir y apostar por nuestra región".

"Porque sé que son ellos los que generan empleo de calidad, porque conozco mi ciudad y sé que un negocio al que le va bien, es un negocio que crece y toma nuevos empleados para trabajar. Y así, paso a paso y apoyando a los privados, se van generando nuevos puestos de empleo de calidad".

"Incluso también hay reparos sobre los beneficios económicos que le traerá al país si este capítulo de la ley es aprobado. Los recursos pesqueros son de todos los argentinos y generan exportaciones por cerca de 2.000 millones de dólares anuales. El control de la milla 200 ya es defectuoso, y esta reforma puede acabar tanto con estos beneficios económicos como también con la sustentabilidad del caladero de nuestro país. Porque al no obligar los desembarques en puertos argentinos, se hace muy difícil el control tanto del recurso como del movimiento económico", afirmó.

Al respecto dejó claro que va a conversar "con los legisladores y también con el gobierno nacional para poder defender a esta economía regional, que es muy difícil de entender si uno vive en el Amba. Pienso que la Ley de Pesca desconoce totalmente la realidad económica y social del interior argentino".

Más cuestionamientos a la Ley de Pesca

"Tanto la pesca como la industria naval son economías regionales y, como bien lo dice la palabra, quienes viven en la región son quienes mejor conocen el impacto que esto tiene en el bolsillo de la gente", aclaró.

Y añadió en este sentido que "es lo mismo que hablar de la uva mendocina y presentar leyes que impacten directamente sobre la vida de quienes trabajan en los viñedos sin conocer el circuito, el movimiento interno y los pormenores de su propia economía".

"Sencillamente no se puede o, desde mi punto de vista, está mal y es imprudente. Atenta directamente contra la gente y sus empleos. Para que se den una idea, el Puerto en mi ciudad tiene vida propia, una historia que se viene contando hace muchos años", concluyó Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon.