Pampita confesó que pasaría una noche con Lali y la artista no tardó en responder: "Díganle que estoy"

Pampita dio el presente en el podcast "La Casa", un nuevo canal de streaming que se emite desde Punta del Este y cuenta con la conducción de Zaira Nara. En este, la modelo reveló sin filtro que saldría con Lali Espósito si le gustaran las mujeres.

El nuevo programa conducido por una de las hermanas Nara, cuenta con Juariu, reconocida por sus picantes preguntas y su "talento" para revelar romances de famosos, como panelista. De esta manera y fiel a su estilo, Juariu se encargó de hacer las preguntas sin filtro.

"¿Si tenés que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche, que te parezca linda o atractiva, hay una mujer que decís ´qué diosa´", preguntó la panelista.

Sin dudarlo, Carolina "Pampita" Adrohain afirmó: "Lali...Diosa...Hot. Debe ser bárbara en la cama". "Tiene pinta de que es una bomba", agregó.

"No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres, pero...si hay que apostar...", agregó entre risas. ¿La viste bailando en el escenario? uf...", cerró Pampita. Inmediatamente, Lali respondió a través de sus redes. En su cuenta oficial de la red social X, la artista se refirió a los dichos de Pampita y correspondió las declaraciones de la reconocida modelo.

"Che díganle a Pampa que yo re toy eh... diosaaa", escribió.