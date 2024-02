Le robaron la tarjeta e hicieron compras por $1 millón: el banco y Visa no se hacen responsables

Un grupo de 4 marplatenses que fueron robados y estafados por una mujer, desde hace más de 30 días realizan un duro peregrinaje por entidades bancarias, crediticias y de defensa al consumidor, buscando evitar pagar compras por millones de pesos que una delincuente realizó con sus tarjetas de crédito y que hasta el momento, nadie se hizo cargo.

Una de ellas fue una docente de una escuela de la zona de Plaza Mitre, cuyo reclamo se hizo viral en todo el país y cuyo monto de la estafa superó el millón de pesos. Lamentablemente no fue la única víctima. El 2 de enero Fernanda quiso pagar su resumen de tarjeta de crédito por medio de la aplicación y se encontró que tenía compras realizadas del día 20 de diciembre por 1.500.000 de pesos.

La mujer realizó compras con las tarjetas robadas en importantes comercios de Mar del Plata. Captura video.

“Me habían mandado unas tarjetas nuevas que nunca retiré del Banco Francés y me habían dicho que los plásticos viejos ya no servían más. Entonces cuando fui a hacer el desconocimiento de compra al banco, creyendo que me habían mandado una de las tarjetas nuevas que estaban ahí sin retirar, me entero que era una de las tarjetas viejas la que me habían usado. Esa tarjeta vieja yo la tenía en una billetera junto con también algunos plásticos más que no servían y un DNI mío viejo, que estaba en el negocio de mi mamá y habían sido robadas. El día 9 de enero me llega un mail del banco diciéndome que las compras no las habían reconocido y que eran propias hechas por mí y que no iban a hacerme la devolución del dinero de las compras”, recordó amargamente Fernanda a 0223.

Denuncia que la firma no le pertenece.

En la desesperación y buscando encontrar una solución que le evite tener que pagar semejante cantidad de dinero, la mujer se dirigió a los seis locales donde figuraban las compras, entre ellas una reconocida pañalera del microcentro, uno de electrodomésticos, otro de ventas de celulares y una quesería, entre otros.

“Pude conseguir imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a esta mujer. Luego publique en las redes lo que me hicieron y se contactaron conmigo otros damnificados. En total somos cuatro personas que estafó, a cada uno en más de un millón de pesos. Los bancos y Visa no quieren responsabilizarse. Tienen cámaras donde se ve que no soy yo y una firma que no es la mía. No sé qué criterio utiliza Visa ni el banco”, se quejó.

Al igual que los otros damnificados, Fernanda realizó la denuncia en Defensa al Consumidor, la comisaría y la Fiscalía de Delitos Económicos, esperando alguna respuesta por parte de los organismos, ante la inacción de las entidades bancarias y crediticias.