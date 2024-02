El perro de un vecino le mordió la mano y le desgarró un tendón: "No hay controles de ningún tipo"

Un vecino de Monte Varela fue víctima del ataque de un Boxer cruza con Pitbull durante el mediodía del viernes, y ahora debe someterse a un tratamiento, que incluye intervención quirúrgica, ya que le desgarró el tendón de una mano.

En diálogo con 0223, Alejandro explicó que salió de su casa, en la zona de Falucho y calle 200, de Monte Varela, cuando el perro de su vecino "me destrozó la mano derecha". "Ahora me tienen que operar y me tienen que hacer una resonancia que me sale entre 80 y 100 mil pesos", agregó.

En ese sentido, sostuvo que su vecino de desentiende de las actitudes del animal. "Acá está lleno de perros. Hay jaurías en la calle y no hay controles de ningún tipo. La Municipalidad no se hace cargo", añadió.

Asimismo, declaró que "es un perro muy peligroso. Ya mató a varios perros y mordió a muchas personas. Hace un tiempo atacó a un vecino que andaba en bicicleta", concluyó.