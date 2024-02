Insólito: policía le robó el celular mientras buscaba a un ladrón en su casa 

Un insólito hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando una mujer que se encontraba estudiando en el interior de su vivienda ubicada en Cabrera al 3200 con sus dos hijos advirtió la presencia de un delincuente. El hombre entró a su domicilio, tomó un celular y forcejeó con la mujer. Luego de producirle cortes en sus dos manos, y ante los gritos de la víctima alertando a los vecinos, el sujeto trepó el paredón del jardín y huyó.

Desesperada, la mujer llamó al 911 para dar aviso a la policía que, horas más tarde llegó a su casa. Al ingresar, dos efectivos mujeres y dos varones le tomaron declaración y comenzaron a registrar la propiedad a modo de peritaje. Recorrieron el interior y, con una linterna, también revisaron el jardín.

Al retirarse, le pidieron que si veía algo en las cámaras diera aviso a la Comisaría 5° que había atendido el caso, por lo que la mujer recurrió a las imágenes el día siguiente. Allí, se llevó una gran sorpresa al notar que uno de los policías que registraba su patio encontró el celular que había arrojado el delincuente, lo apagó y se lo guardó en el bolsillo.

"Él me tenía que cuidar pero me robó. Se aprovechó de mi vulnerabilidad y la de mis hijos que habíamos sufrido un hecho delictivo", lamentó la víctima. A su vez, agregó que "si bien vale cerca de 500 mil pesos, no importa tanto el dinero sino su contenido", ya que lo usa para el trabajo y el estudio de sus chicos.

"Ojalá se pueda dar a conocer el mal accionar de este oficial de policía; se tienen que conocer estos casos", manifestó la mujer.