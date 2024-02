Repartidores volvieron a reclamar frente a "una ola de robos"

Los repartidores de aplicaciones se volvieron a manifestar ante la ola de robos que denuncian. Ya lo habían hecho a mediados del mes de febrero, pero según lo que le manifestaron a 0223 no encontraron respuestas ni propuestas con posibles soluciones.

"Luego del 14 de febrero, que ya nos habíamos manifestado, no fueron oídos nuestros reclamos. Nos ofrecieron reuniones y charlas sin ningún sentido. Somos casi 100 repartidores y las fuerzas de seguridad no tuvieron ningún tipo de respuesta frente a esto. Vamos a movilizar directamente hacia la jefatura departamental. Le están robando a mujeres a mano armada, a hombres les robaron la bicicleta, el único elemento de trabajo. La billetera, nos roban a punta de armas. Estamos poniendo GPS para evitar todo este tipo de situaciones. No queremos llegar al punto de tener que armarnos", dijo Federico "Chino" López, referente de los repartidores.

Las motos y mochilas visibles en la protesta. Foto 0223.

Por otra parte, López alertó sobre la merma en la demanda de los pedidos, lo cual agrava el cuadro de situación: "El trabajo está empezando, justamente a partir de una semana, 10 días, a cesar nuevamente. Nosotros no tenemos turno de repartidores debido a que ya bajó la demanda. Como sabemos, no hay más laburo, y tampoco hay más turismo".

Otro enfoque de la manifestación. Foto 0223.

Finalizando, Federico López consideró los dos grandes destinatarios de sus reclamos contra la inseguridad: "Estamos apuntando contra los dos principales objetivos nuestros hoy: es la empresa que no se hace cargo ni siquiera de bonificarnos un 70% de lo que es la seguridad que tengamos que pagar y el gobierno provincial".