Hong Kong se enojó con Lionel Messi y el Inter Miami

El gobierno de Hong Kong y los hinchas se enojaron porque Lionel Messi no participó en el amistoso del Inter Miami.

Los fanáticos de Hong Kong quedaron frustrados por no poder ver a Lionel Messi en acción durante el amistoso en el que el Inter Miami le ganó 4-1 al combinado local. Debido a esto el "Tata" Martino se vio obligado a disculparse públicamente para calmar los ánimos. Pero esto no quedó allí.

Según informó el gobierno local, el astro argentino estaba obligado contractualmente a disputar el amistoso y al no ocurrir esto se impondrían deducciones financieras a los organizadores.

El diez estuvo sentado en el banco ya que el equipo médico desaprobó su inclusión en el once inicial. Según los informes, el campeón del mundo sufrió una lesión en el bíceps contra el Al Hilal y desde entonces estuvo ausente de los partidos del equipo. La dirección del club quiere mantener fresca a su estrella para su próxima campaña en la MLS y podría retenerlo para su próximo choque contra el Vissel Kobe.

El gobierno emitió un comunicado repudiando lo ocurrido: “El evento ha recibido el reconocimiento “M” Mark por parte de los principales eventos deportivos y el evento ha sido reconocido por el Comité de Grandes Eventos Deportivos con una subvención paralela de 15 millones de dólares y una subvención de sede de 1 millón más. El Gobierno está extremadamente decepcionado con la disposición del organizador, al igual que los aficionados, porque Messi no pudo jugar en el partido de exhibición de hoy. El gobierno y los aficionados también están muy decepcionados con el acuerdo del organizador”.

Luego del partido algunos hinchas manifestaron su enojo mientras salían del estadio. Uno de ellos fue grabado rompiendo una gigantografía del argentino.

Además, en el entretiempo, David Beckham fue ahogado por los abucheos mientras intentaba agradecer a los espectadores en el estadio "por su increíble apoyo". Los fanáticos no dieron el visto bueno a la leyenda del Manchester United, e inclusive comenzaron a exigir reembolsos cuando quedó claro que el ex jugador del Barcelona no ingresaría al partido.