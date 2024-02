Desde la Liga de Amas de Casa advirtieron: "Esto no terminó, nos pueden sacar la Zona Fría"

Desde la ong Liga de Consumidores y Usuarios, Amas de Casa (LAC) Mar del Plata celebraron la quita de la eliminación del régimen de Zona Fría de la Ley Ómnibus aprobada en la Cámara de Diputados este viernes, pero advirtieron que "la lucha todavía no terminó".

"Todavía nos pueden quitar la Zona Fría, esto no finalizó. Ahora es importante rechazar el DNU 70/2023, ya que en su artículo n°177 permite avanzar contra subsidios de tarifas que tienen como único objetivo eliminar el fondo fiduciario con el que se subsidia a las distribuidoras", adelantó a 0223 la titular de la entidad, Marisa Sánchez.

En este punto, la Secretaria de Energía pasa a tener el poder de decidir por grupo familiar si le corresponde un subsidio según sus ingresos, lo que perjudicaría a muchos hogares marplatenses. "Si en una casa hay cuatro personas y trabajan la madre, el padre y un hijo mayor de edad, esa familia se queda sin subsidios", ejemplificó Sánchez.

Esperan que la sociedad se mantenga firme ante el intento de quita del beneficio. Foto: archivo 0223.

Si bien el hecho de que no haya sido incluido en la Ley Ómnibus es un alivio para casi 300 mil hogares, no está asegurado que el beneficio no sea detenido. "El reclamo no termino y aún no tenemos asegurado el régimen de Zona Fría. Lo que votaron es un engaño jurídico y por eso tenemos que seguir luchando", concluyó la titular de la entidad.

Actualmente, la medida afecta a 95 distritos bonaerenses, a casi 1.24 millones de usuarios, lo que representa un 31% de los usuarios de gas por redes de la Provincia. A su vez, se estima que alcanza a más de 3.5 millones de personas, lo cual abarca a un 22% de la población.

Mientras tanto, en Mar del Plata y alrededores, más de 260 mil hogares reciben el beneficio que implica un 30% o 50% de descuento sobre los cuadros tarifarios y que verían afectado su cese.