La política local, entre la sorpresa, los festejos y los reproches por la caída de la Ley Ómnibus

Sorprendió a todos la decisión que el oficialismo hizo pública el martes a las 19.21, momento exacto en que el titular del bloque libertario Oscar Zago mocionó el regresó a foja cero del proyecto de Ley Ómnibus, con su vuelta a comisiones. La novedad rápidamente generó sus repercusiones en la política marplatense, tanto entre aquellos que seguían en vivo la sesión en Diputados, como a quienes no paraban de llegarles mensajes con la noticia.

La única protagonista directa con adn marplatense fue la diputada nacional oficialista Juliana Santillán, quien salió con los tapones de punta. “La ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, le puso un espejo a la Corporación política. Los Argentinos ya saben quienes están en contra de la sociedad”, planteó una de las 38 integrantes del bloque libertario que sufrió una contundente derrota.

El Frente Renovador mantuvo en el último mes y medio un activo protagonismo en el Concejo Deliberante, marcando los diversos aspectos de la ley que perjudicarían a la ciudad, como lo relativo a la pesca, la eliminación de la Zona Fría, el turismo y la privatización de Aerolíneas Argentinas, principalmente.

“Después de alzar la voz por la pesca, la Zona Fría, el turismo, las facultades delegadas, las privatizaciones, nuestros diputados, con argumentos claros y respetando las instituciones lograron que la Ley Ómnibus vuelva a Comisión”, sostuvo Ariel Ciano, edil que precisamente el martes impulsó un debate en el Concejo Deliberante para que Nación incorpore al turismo en el programa Cuota Simple, decisión que se hizo oficial en la misma jornada.

La cautela primó en el radicalismo, donde la mayoría de sus referentes permanecieron en silencio en las redes sociales, contando al propio senador nacional Maximiliano Abad, el otro marplatense que en su momento podría llegar a tener que votar. Uno de los pocos que habló, indirectamente, fue el presidente del Comité Mar del Plata, Daniel Núñez, quien retuiteó al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. “No se nos puede responsabilizar a los gobernadores por lo sucedido en Diputados. Desde el inicio, se buscó garantizar la aprobación de la Ley Bases. Es momento de avanzar en las discusiones que los argentinos necesitan que saldemos”.

En sus aliados del Pro primó la reivindicación del rol tomado por el partido y apuntaron, en sintonía con Milei, hacia quienes frenaron la ley. El titular del Pro Mar del Plata, Emiliano Giri, expresó que “el presidente que fue elegido con el 56% de los votos le pidió al Congreso las herramientas necesarias para poder poner en marcha un cambio profundo en nuestro país después de 20 años de retroceso. Nuestro partido demostró estar a la altura de las circunstancias. Patricia Bullrich decía en campaña que o somos el cambio o no somos nada, algunos parece que se olvidaron y prefieren seguir con la Argentina corporativa”.

El principal vocero del gobierno en el Concejo Deliberante, Agustín Neme, compartió una foto con Macri con una frase del expresidente: "Las piedras van a volver, por eso es importante saber para qué. Somos el cambio o no somos nada”. “Me enorgullece el trabajo y la coherencia y de nuestros diputados. Sigan así”, agregó su compañero de bloque, Guillermo Volponi. “El kirchnerismo cantando “No la ven” después de que perdieron por paliza hace menos de dos meses… ¿Quiénes no la ven?”, tuiteó un enojado Julián Bussetti, con un vídeo de las celebraciones de la oposición tras el pase a comisiones. Sin embargo, desde el Ejecutivo no hubo mayores apreciaciones, donde la semana pasada Montenegro había destacado la aprobación en general de la ley.

El exintendente y diputado provincial por Unión por la Patria Gustavo Pulti sumó su mirada. “Fracasó la ley ómnibus. El mesianismo de Milei garantiza conflictos y no soluciones. Argentina necesita que recapaciten antes de que sea demasiado tarde. Gobernar contra el bolsillo de la gente, el trabajo, la cultura y las instituciones es el camino del atraso, no del progreso”.

Moderadas fueron al momento las expresiones del bloque de concejales de UP. “Marcha atrás con la Ley Ómnibus. Vuelve a foja CERO. Cuando se gobierna de espaldas al pueblo se pierde legitimidad. El ajuste y los palos no son el camino. Basta de responder a los sectores concentrados de la economía”, publicó el concejal Diego García. La titular de la bancada, Mariana Cuesta, apeló a una burla: “Back”, fue el título del vídeo que retuiteó con el trayecto en reversa del proyecto saliendo del Congreso.

Finalmente, los referentes libertarios plasmaron en sus redes todo su descontento con la situación. “El 56% de los argentinos pedimos un cambio. El cambio es económico, social y CULTURAL. La palabra se respeta, se honra y los acuerdos se CUMPLEN”, reclamó el diputado provincial Alejandro Carrancio, quien aseguró que “Dios y la Patria se los va a demandar” arrobando a Pichetto, Massot, el radical De Loredo, Emilio Monzó y el gobernador chubutense Ignacio Torres. “El 75% de los cordobeses voto a Milei ,son una máquina de impedir”, le reprochó el también diputado bonaerense Gastón Abonjo al gobernador cordobés Martín Llaryora.

“Nuestro Presidente electo por un 56% dijo en campaña que iba a exponer ante la Sociedad a la CASTA POLÍTICA EMPOBRECEDORA”, resaltó el concejal Emiliano Recalt, quien publicó la foto de todos los diputados que votaron en contra, como ya lo había hecho el propio Milei. “Este país lamentablemente no va a salir adelante si no terminamos con la casta de siempre. Hoy los traidores dejaron plasmada su decisión de elegir privilegios para ellos antes que futuro para los argentinos”, dijo la concejal Cecilia Martínez.