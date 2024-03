Oppenheimer fue la gran ganadora de los Oscar

Los Premios Oscar destacaron a las mejores películas del cine en una ceremonia que se llevó a cabo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood, y que tuvo a Oppenheimer como gran ganadora de la noche.

El filme, que cuenta la historia de la creación de la bomba atómica, estuvo nominado en 13 categorías y triunfó en “Mejor Dirección” (para Cristopher Nolan); “Mejor Actor” para Cillian Murphy; y “Mejor Actor de Reparto”, para Robert Downey Jr. y su papel de Lewis Strauss.

Mientras que Pobres Criaturas, la obra de Yorgos Lanthimos, se quedó con cuatro premios, incluido “Mejor Actriz” para Emma Stone.

Acompañada de estrellas legendarias como Charlize Theron, Michelle Yeoh, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, y Sally Field, Stone aseguró: “Las mujeres sobre este escenario, las mujeres en esta categoría. Esto se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes, y eso es lo mejor de hacer películas”.

Además, en los momentos musicales de los Oscar se destacaron las presentaciones de las cinco canciones nominadas a “Mejor Canción Original”. Además de la interpretación de Billie Eillish, que ganó el premio, se sumaron las de Becky G, Jon Batiste, y Scott George.

Uno de los esperados fue el show de Ryan Gosling, quien cantó “I’m Just Ken”, con la colaboración del legendario Slash y parte del elenco de la película dirigida por Greta Gerwig.

El último bloque musical fue liderado por Andrea Bocelli y su hijo, Matteo, que cantaron “Time to Say Goodbye”, en una presentación por el segmento In Memoriam, en el que se recuerda a los miembros de la industria que fallecieron en el último año.

Todos los ganadores de los Premios Oscar 2024

Mejor Película: Oppenheimer

Mejor Actriz: Emma Stone (Pobres Criaturas)

Mejor Director: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor Actor: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor Canción Original: “What I Was Made For? (From Barbie: The Movie”, de Billie Eillish

Mejor Banda Sonora: Oppenheimer

Mejor Sonido: Zona de Interés

Mejor Corto de Ficción: La maravillosa historia de Henry Sugar, de Wes Anderson

Mejor Fotografía: Oppenheimer

Mejor Documental: 20 días en Mariupol

Mejor Corto Documental: La última tienda de reparaciones

Mejor Edición: Oppenheimer (Jennifer Lame)

Mejores Efectos Especiales: Godzilla Minus One

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Mejor Película Internacional: Zona de Interés

Mejor Diseño de Vestuario: Pobres Criaturas

Mejor Diseño de Producción: Pobres Criaturas

Mejor maquillaje y peluquería: Pobres criaturas

Mejor Guion Adaptado: American Fiction (Cord Jefferson)

Mejor Guion Original: Anatomía de una caída (Justine Triet, Arthur Harari)

Mejor Película Animada: El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki

Mejor Corto Animado: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor Actriz de Reparto: Da’ Vine Joy Randolph (Los que se quedan)