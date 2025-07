"Ya vas a ver, andá tranquilo": se enojó porque le sacó el estacionamiento y le rayó y le pateó la camioneta cuando no la veían

El viernes por la mañana, pese al menor tránsito por las vacaciones de invierno y la ausencia de clases, una pelea por un lugar de estacionamiento terminó con una camioneta dañada a manos de una mujer que se enojó porque le "robaron" el espacio por el que estaba esperando.

El episodio se dio el viernes poco antes de las 10 de la mañana, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la calesita ubicada en avenida Colón y Arenales. En el video se observa cómo un auto deja su lugar en una zona de estacionamiento a 45 grados sobre la avenida. Detrás, otro vehículo, manejado por una mujer, espera pacientemente para ocupar el lugar.

Pero antes de que logre ubicarse para estacionar, una camioneta que ve la maniobra le "primerea" el lugar. De ese vehículo se bajan dos hombres, que reciben insultos de parte de la conductora y se genera una discusión que dura apenas unos segundos. Tras ello, cuando los dos hombres se alejan del lugar, la mujer espera paciente que ya no puedan verla, baja y durante varios segundos raya el lateral de la camioneta y le pega varias patadas.

"Ya vas a ver, andá tranquilo a trabajar"

De acuerdo a lo que contó el conductor de la camioneta, aprovechó la onda verde, se estacionó rápidamente para llegar a tiempo a su trabajo ya que tiene "un problema grave en la cadera y estoy en espera de una prótesis".

"Apenas bajamos del vehículo con un compañero, una mujer frenó detrás y, de forma agresiva, me gritó que le había "robado su lugar". Le respondí que era un espacio público, que no tenía su nombre. A pesar de que no hubo ningún contacto físico ni altercado mayor, la mujer me gritó: "Ya vas a ver, andá tranquilo a trabajar", señaló el dueño de la camioneta.

"Al regresar, encontré mi camioneta completamente rayada de punta a punta, con abolladuras y signos de haber sido pateada. Un acto de violencia completamente desmedido. Gracias a las cámaras de seguridad del carrusel, pude obtener un video donde se ve claramente a la mujer en cuestión. Su actitud, como se aprecia en las imágenes, evidencia un comportamiento desequilibrado, lo que me genera una seria preocupación. Yo estaciono en esa zona a diario, y temo que esta persona vuelva a atacarme", comentó el conductor de la camioneta dañada.

El hombre señaló que "sea cual sea la razón, nadie tiene derecho a dañar un vehículo ajeno ni amenazar a otra persona. Esto ya pasó a mayores y necesita ser visibilizado para evitar que otras personas sufran lo mismo. Estoy iniciando acciones legales, pero también necesito del acompañamiento ciudadano y informativo para dar con la persona responsable y exigir que se haga cargo de los daños ocasionados".