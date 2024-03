Serie A: Un DT agredió a un jugador rival y fue despedido

Durante este domingo se disputó un duelo clave por la parte baja de la tabla de posiciones de la Serie A, en el que se enfrentaban el Lecce y el Hellas Verona. El duelo se lo terminó llevando el equipo visitante y tras el final del mismo se produjo un escándalo entre ambos equipos y uno de los protagonistas fue el DT del equipo perdedor.

Una vez que se terminó el encuentro, jugadores de ambos planteles se empujaron. Hasta que una imagen causó la atención de todos: el entrenador del equipo que perdió el partido, Roberto D’Aversa, se acercó al tumulto y agredió con un cabezazo a Thomas Henry.

“Fui al campo para impedir que mis futbolistas fueran expulsados. Había muchas provocaciones por parte de los jugadores del Verona en los últimos minutos del partido y tras el pitazo final”, fue lo que declaró D’Aversa en la cadena Sky Sport tras el golpe que le dio al atacante.

Y agregó el entrenador agregó sobre el gesto que le hizo el delantero: “No fue un gesto bonito, lo reconozco, no tiene disculpa y me expliqué con la gente del Verona. Pero no entré en el campo para hacer ese gesto”. Tanto él como Henry fueron expulsados por el árbitro del partido.

Pese a que el nacido en Alemania pidió disculpas en sus redes sociales: “Me dejé llevar por el contexto y perdí la lucidez, pero no hasta el punto de golpear a otra persona. Fue un contacto físico, cabeza contra cabeza”, los directivos del conjunto de Apulia actuaron rápido y decidieron destituirlo.

Lecce anunció la destitución de su entrenador. “Tras los acontecimientos del final del partido Lecce-Verona, el club anuncia el despido del técnico D’Aversa”, señaló el club en un escueto comunicado que publicó en su cuenta de X.

Cabe recordar que el club esta en un momento complicado en la temporada ya que se encuentra a un punto del descenso a falta de diez fechas por disputarse.