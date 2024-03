Marina Calabró sufrió un violento intento de robo: “No sabía qué hacer”

La periodista Marina Calabró sufrió un violento intento de robo en las últimas horas cuando tres delincuentes quisieron sacarle su auto mientras manejaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “No sabía qué hacer”, reveló.

El encargado de contar lo que le sucedió a la mujer de 50 años fue el conductor Ángel de Brito en su cuenta de la red social, donde compartió el testimonio de la damnificada.

De acuerdo a la reconstrucción de Calabró, el intento de robo fue el domingo a la madrugada en el barrio porteño de Palermo: “Pasadas las 12:30, paro en el semáforo de Godoy Cruz y Libertador”.

“Se me tiran encima del auto tres tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado)”, agregó. En ese sentido, continuó con su relato: “Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo. Otro se me para adelante”.

En medio de un desconcierto total, en el que reveló que “no sabía qué hacer”, la periodista contó que “atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado”. Luego, concluyó: “El que tenía enfrente se corrió un poco, y aproveché para salir”.