Alvarado sufrió las ausencias y perdió en Córdoba

Podía pasar. Lo más importante para Alvarado, sus jugadores y su gente es no desesperarse, no caer en la preocupación exagerada en una semana en la que todos necesitan paz. El "torito" no hizo un buen partido en Córdoba, cometió una seguidilla de errores defensivos que le costó quedar en desventaja rápidamente y, con un penal, Racing lo definió cuando lo merecía para el 2 a 0 final, por la séptima fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional. Mauricio Giganti no contó con cuatro de sus habituales titulares, a una semana del clásico con Aldosivi.

Del arranque del torneo a este partido, Alvarado perdió a tres de sus cuatro hombres de ataque por lesiones y al primer marcador central y capitán por una situación personal. Era lógico que el equipo se pudiera resentir y, mucho más, que todo le costara mucho en una situación negativa. Si lograba mantener el cero, los minutos podían jugarle a favor y, ahí, ir por el premio mayor que lo subiría a lo más alto de la tabla. Sin embargo, de entrada, Racing tomó el protagonismo, fue con el envión y se encontró con dos despejes fallidos en una misma situación, Lungarzo tapó en primer instancia y Nasta, poco ortodoxo, tocó al gol para darle la tranquilidad que necesitaba el dueño de casa en el debut de su nuevo entrenador y un golpe para el "torito" que tuvo que salir a buscar.

Con la desventaja, se adelantó el equipo de Giganti y llevó el partido a terreno rival, pero le faltó profundidad. Las veces que encontró a Rebecchi no pudo ponerse de frente al arco y las jugadas se diluían antes de acercarse al área de Mattalía, que respondía con seguridad cuando lo convocaban. Lo mejor llegó en una pelota parada que peinó Tecilla en el primer palo y Rebecchi no conectó con precisión en el segundo caño, aunque estaba invalidada por offside. La más clara, en esa etapa, fue para el local de contra ataque y Lungarzo resolvió cortando en el borde del área lo que era una ocasión neta de gol.

Para el complemento, Mauricio Giganti movió nombres y sistema, apostó a un doble 9 con Luca Franco y a mayor juego por la banda con Aleo. El partido se quebró de entrada, lo pudo igualar la visita y estirar la cuenta el local. Rebecchi quedó cara a cara en un lateral pero lo incomodaron y punteó muy cerca del arquero que tapó con el cuerpo. Enseguida, peinó Franco y Vadalá metió un derechazo que encontró otra buena respuesta del "1". Pero la reacción de Racing no se hizo esperar y llegó por partida doble. En una contra por izquierda, Nasta controló solo dentro del área pero Lungarzo achicó rápido y ahogó el grito dos veces. Bustos, con un derechazo bárbaro luego de un córner, le sacó pintura al caño derecho.

A partir de ahí, el dominio pertenecía a Racing que estaba más cómodo. Y Alvarado empezó a quedar por momentos mal parado y arriesgando más de la cuenta. Leyes, amonestado, caminó por la cornisa y Giganti tomó nota para sacarlo a él y Jaurena, que también había recibido el cartón amarillo. Antes de eso, el "torito" tuvo la última clara para igualar. Franco pivoteó perfecto para poner a Vadalá de cara al arquero, la pelota picó de manera irregular y se fue quedando sin ángulo, intentó tocar para Rebecchi y se terminó diluyendo. El rebote de Jaurena se fue muy alto.

El juego estaba a pedir de Racing y la mejor noticia para los marplatenses era estar a un gol de diferencia. Hasta que Nasta le ganó el duelo a Tecilla que le cometió penal y Diego García (de gran ingreso) canjeó por gol para sellar la historia. El resto fue con los locales cómodos, buscando pero sin descuidarse y Alvarado intentando, con más orgullo que fútbol, llegar al descuento. Santiago González, con un tiro libre, fue el que más cerca estuvo.

Alvarado perdió un partido que podía perder. No se debe enloquecer ni desesperar. Volver a Mar del Plata y empezar a trabajar, el objetivo está por delante y nada lo debe desenfocar ni generar una preocupación desmedida.

Síntesis

Racing (Córdoba) (2): Joaquín Mattalia; Juan Cruz Argüello, Wilfredo Olivera, Gianfranco Ferrero y Fernando González; Abel Bustos; Matías Pardo, Alan Olinick, Axel Oyola y Leandro Fernández; Bruno Nasta. DT: Juan Carlos Olave.

Cambios: ST 0' Nicolás Sánchez por Olinik, 19' Diego García y Anthony Sosa por Oyola y Pardo, 41' Facundo Curuchet por Fernández y 42' Mathias Bogado por Olivera.

Alvarado (0): Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Nicolás Ortiz, Nahuel Tecilla y Lucas Monzón; Neri Leyes y Sebastián Jaurena; Franco Malagueño, Guido Vadalá y Santiago González; Lucas Rebecchi. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 0' Agustín Aleo y Luca Franco por Monzón y Malagueño, 19' Matías Mansilla y Ramiro Makarte por Leyes y Jaurena, y 32' Federico Boasso por Vadalá.

Goles: PT 8' Nasta (R); ST 28' García, de penal (R)

Amonestados: Bustos (R), Jaurena (A), Leyes (A) y Argüello (R).

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: “Miguel Sancho”.