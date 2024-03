Vecinos y comerciantes denuncian narcomenudeo a una cuadra de la Municipalidad

Vecinos y comerciantes de la zona de 25 de Mayo e Yrigoyen manifestaron preocupación por la cantidad de hechos delictivos que sufren a diario, y aseguraron que ya están "hartos" por la cantidad de robos que suceden sin que los asista la policía.

"No estamos tranquilos; la verdad es que no podemos circular por acá sin tener miedo", manifestó Victoria Depaoli, que vive en la cuadra desde hace 20 años. "Todos los comerciantes de Yrigoyen en los alrededores de la Facultad de Derecho fueron asaltados durante estos últimos 20 días", agregó.

La cantidad de robos no les permite ir caminando con sus hijos a la escuela ni realizar compras después de las 19, en una zona completamente concurrida y comercial. "El problema principal es la plaza San Martín, donde un grupo de personas realiza narcomenudeo", denunció Victoria.

La esquina es, paradójicamente una de las más concurridas de la ciudad. Foto: 0223.

Según señaló, estas bandas consumen y venden drogas, incluso en pleno día y en las puertas de los edificios, donde se guarecen. "Llegaron en verano pero no se fueron, son personas que no viven en el barrio. Y no sólo generan problemas entre ellos, (ya que luego de los festejos de Carnaval hubo dos apuñalados por peleas internas), sino que se meten con los que vivimos por la zona. Nos roban y hostigan constantemente", señaló la víctima.

En ese marco, junto a un grupo de comerciantes, solicitó mayor presencial policial y políticas de seguridad para el microcentro. "Lo peor es que todo esto pasa a una cuadra, casi enfrente de la Municipalidad", lamentó Depaoli.