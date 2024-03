Selección Argentina: El momento viral que protagonizó Lionel Scaloni

Mientras la Selección Argentina ultima detalles para el amistoso de este martes ante Costa Rica, la delegación completa asistió este domingo al encuentro de Los Angeles Lakers de LeBron James por la NBA, y el entrenador Lionel Scaloni protagonizó un divertido momento con un vendedor.

Los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico se ubicaron en las tribunas superiores del Crypto.com Arena para ver al equipo californiano frente a Indiana Pacers. Pero lo viral no se dio dentro de la cancha sino en la previa al ingresar al estadio.

Los futbolistas firmaron autógrafos y se sacaron fotos con algunos hinchas. En tanto, Scaloni se tentó con un buzo y le hizo un comentario a Pablo Aimar que se hizo viral en las redes sociales.

"Me compro ese buzo ya. Pablo, ¿tenés para pagar ahí?", exclamó el entrenador, que fue a "negociar" con el vendedor y le prometió que a la salida se lo pagaba, protagonizando un divertido momento que se volvió viral.

La particularidad de todo esto es que tal vez si el seleccionador no hubiera levantado tantos títulos no estaría en el cargo o bien no se tomaría las cosas con tanto humor.

Luego de todo esto y del partido que ganó Lakers 150-145 ante los Pacers, no se sabe si Scaloni fue a comprar el buzo a la salida como le había prometido al vendedor.

Por lo pronto, la cabeza del entrenador esta puesta en el partido de mañana ante Costa Rica, cuando la albiceleste se enfrente a partir de 12 de la noche a los "Ticos" por el último amistoso de esta fecha FIFA.