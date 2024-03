Condenaron a 8 meses de prisión al dueño de un criadero clandestino por maltrato animal

El dueño de un criadero clandestino fue condenado a 8 meses de prisión en suspenso por criar a 17 perros en un ámbito de "extrema vulnerabilidad" y en "condiciones higiénicas deplorables, rodeados de excrementos, sin luz ni ventilación natural, enjaulados, sin libre acceso a agua potable, mal alimentados y sin controles veterinarios", además de obligar a las hembras "a parir sistemáticamente para vender sus crías". En adición, el condenado deberá asistir al Programa Protenencia, dependiente del Ministerio de Salud, y realizar una capacitación del Observatorio del "Vínculo Humano-Animal" de Argentina, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Unaj).

El caso fue investigado y elevado a juicio por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo del fiscal Carlos Rolero Santurián. La causa se inició en 2022 por denuncia de un vecino, afectado por el criadero clandestino situado cerca de la calle Viamonte al 1600 de Capital Federal, según informó el Ministerio Público porteño.

El hombre fue condenado por la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Karina Andrade, quien manifestó: "La dignidad es un valor intrínseco de todo animal no humano que debe ser respetado al tenerlo a cargo y tratarlo. Su dignidad es afectada cuando se le impone una forma de vida que no puede justificarse y que es humillante como hacerle convivir en condiciones que pueden sintetizarse en estar rodeado de materia fecal y orín propia y de otro, a punto tal de tenerla pegada en el cuerpo, tenerlos sectorizados e incluso encarcelados como puede verse de alguna de las fotos a los animales no humanos. Debo decir que como jueza me impactó ver una de las fotos donde se ve el lugar que parece más una celda de una alcaidía que una habitación de una casa de familia".

El fallo declaró a los perros como "sujetos de derechos" y se dispuso la tenencia definitiva de cada uno de los canes a las personas que decidieron acogerlos. En base a esto, los animales rescatados fueron acogidos por las ONGs "Callejeros casa quiere", "Red 4 patas" y "Ayudacan", para luego ser entregados en adopción responsable.