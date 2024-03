Insólito video: una señora se enganchó con la persiana de un local y quedó colgada en el aire

Una insólita situación se volvió viral en redes sociales en las últimas horas. Una señora se enganchó con la persiana eléctrica de un supermercado de Gales, Reino Unido y terminó colgada en el aire.

El hecho quedó registrado por las cámaras del comercio. En las imágenes se puede ver a la mujer esperando a que abra el supermercado. Cuando los empleados comenzaron a abrir las puertas del lugar, la campera de la señora quedó enganchada con la persiana eléctrica, por lo que empezó a elevarse rápidamente.

Uno de los trabajadores, al darse cuenta de la situación, salió corriendo a socorrer a la señora para evitar que se lastime. Afortunadamente la mujer no recibió lesiones y todo fue risas.

El video fue publicado por la cuenta de Facebook del local y rápidamente se volvió viral. "¡No te quedes como Anne, ven a Best-One para conseguir las mejores ofertas!!! ¡¡Lo único que sube en esta tienda es nuestro personal, no los precios!!", expresó el sitio.

"Estaba allí parada cuando mi abrigo se enganchó y me levanté.", expresó Anne al portal Metro.

Luego agregó: "Tuve suerte de que mi abrigo no se rompiera porque realmente no quería volver a caer de cara. He estado sufriendo caídas durante los últimos seis meses y los médicos del hospital piensan que se debe a la presión arterial baja; en ese entonces estaba subiendo".