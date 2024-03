Formula 1: Un ex piloto se someterá a una peligrosa cirugía

Este es el caso de Heikki Kovalainen, que fue diagnosticado con una dilatación de la aorta ascendente y permanecerá alejado de la actividad profesional por tiempo indefinido.

En una charla con un diario de Finlandia, Iltalehti, el ex McLaren reveló el duro momento que esta atravesando con su salud: “Al final de la temporada pasada, decidí hacerme un chequeo médico exhaustivo. La idea era comprobar que no había ningún problema grave, pero entonces descubrí esto. Tengo una dilatación de la aorta ascendente y debó ir a cirugía".

Este inconveniente también se puede llamar aneurisma aórtico y puede provocar la rotura de la aorta, cuyas posibilidades de sobrevivencia son “casi inexistentes”. Los análisis previos posibilitaron la detección temprana. Según detallaron: “Es una enfermedad hereditaria sobre la que no puedo hacer nada. Es bueno que se haya descubierto ahora. Por lo general, este problema es asintomático, excepto cuando ocurre por primera vez”.

Los médicos le han recomendado no participar en actividades extenuantes hasta concretar su recuperación: “Desde noviembre, no se me permite hacer ningún ejercicio físico duro”. “El día anterior a la revisión, salí a correr. Estaba encantado con lo bien que me sentía. Fue un poco chocante cuando al día siguiente el médico me dijo lo que habían encontrado las pruebas”, el piloto de 42 años.

La decisión que tomó Kovalainen junto con los especialistas es la de recurrir a una cirugía a corazón abierto, que tiene sus propios riesgos: “Es una operación tan grande que siempre existe el riesgo de lo peor. Sin embargo, la aorta se ha dilatado tanto que se supera el umbral quirúrgico. Además, la operación tendrá que realizarse en algún momento de todos modos. Por eso, posponerla a los próximos años tiene poco sentido”.

El ex compañero de Lewis Hamilton agregó: “Me he pasado todo el invierno estudiando qué se puede hacer al respecto. He estado en Japón para hablar con profesionales. Las probabilidades están de mi lado. Sin embargo, si sucede que no puedo seguir corriendo a pesar de la operación, que así sea. Mi principal objetivo es volver a una vida normal”.

El fines disputó un total de 112 carreras a lo largo de su estadía en la Fórmula 1 y reunió la suma de 105 puntos. Alcanzó una Pole Position en Silverstone en 2008, aunque no pudo sostenerlo tras quedar en el quinto lugar de un Gran Premio ganado por Hamilton. Se tomó revancha a poco menos de un mes en Hungaroring, donde cruzó la bandera a cuadros por delante del alemán Timo Glock y el finlandés Kimi Räikkönen en el podio para quedarse con su primera y única victoria en la máxima categoría del automovilismo interanacional. Su mejor posición histórica en la clasificación final fue el séptimo lugar de 2007 y 2008.