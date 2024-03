A lo Relatos Salvajes: un hombre destrozó una oficina pública porque no le instalaban un medidor

Un episodio a lo "Bombita Darín" de Relatos Salvajes se viralizó en las últimas horas en internet. Un hombre furioso porque no le instalaron el medidor de luz destrozó una oficina de atención al público y provocó asombro y terror en las personas que se encontraban allí.

El hecho ocurrió en Misiones en las oficinas del Emsa, la empresa que distribuye energía en la provincia. El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y rápidamente se visualizó en redes sociales.

De acuerdo a lo que declaró el hombre, su acción fue impulsada porque durante los últimos tres años había pedido en reiteradas ocasiones a Energía de Misiones que le bajaran la luz en un terreno donde está construyendo su vivienda.

Ante la negativa por parte de la empresa, hizo el reclamo a la Defensa del Consumidor. Lo ocurrido generó malestar y según expresó los empleados de la compañía lo agredieron verbalmente y lo amenazaron con no cumplir su pedido.

“Sé que estuve mal, pero no me daban respuestas. Lo único que quiero es que me instalen el medidor de luz”, explicó Sergio Berrios a Infobae.

Luego agregó: “Un año después de adquirir el terreno, instalaron dos postes y ‘bajaron la luz’ en el lote que está justo frente al mío. En ese momento hice el reclamo y la respuesta fue que no podían instalarme nada porque no tenía postes de luz. Me ofrecí a pagarlos, pero se negaron. Para 2023, mi vecino ya tenía el medidor definitivo y yo seguía sin nada”.

“Yo fui a pedir que me instalen el medidor de luz porque me tengo que mudar, hacen más de 40 grados y tengo tres criaturas. No podemos estar sin electricidad. Le expliqué eso y el tipo, lejos de empatizar, me amenazó: ‘Mirá, que tenemos un staff de más treinta abogados’, me dijo. Por eso reaccioné como reaccioné. Sé que estuve mal, pero no me daban respuestas. Lo único que quiero es que me instalen el medidor de luz”, relató Sergio sobre la secuencia que desató su furia.