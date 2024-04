“No podemos convalidar la idea de que la educación pública no es fundamental para el futuro del país”

El concejal del Frente Renovador Ariel Ciano expresó su preocupación sobre los dichos del diputado nacional Benegas Lynch y realizó una fuerte defensa de la educación pública. “Muchas cosas nos dan orgullo de nuestro país y una de ellas es la Universidad Pública, me da orgullo decir que estudie en la escuela pública y que soy docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata porque es poner en valor una historia”, señaló.

“Mientras el diputado nacional Benegas Lynch asegura que los chicos no deben estar en la escuela sino trabajando, el Presidente Milei dijo solo dijo que fue ´una frase desafortunada´, no podemos quedarnos callados y convalidar la idea de que la educación pública no es fundamental para el futuro de nuestro país”, agregó Ciano, quien en la última sesión del Concejo Deliberante se refirió a la situación de la educación pública.

Durante su intervención también se preguntó “¿vamos a ir en contra de la educación pública? ¿Le vamos a decir a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que sus hijos no pueden ir a la escuela porque tiene que trabajar con ellos? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de movilidad social ascendente en Argentina?”.

Los dichos se conocen en la previa de la Marcha Federal Universitaria que se llevará adelante el próximo 23 de abril en todo el país, con epicentro en Buenos Aires, con una movilización a Plaza de Mayo en reclamo por el recorte presupuestario que afronta el sistema universitario. La medida fue resuelta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a los rectores de las Universidades Nacionales, como así también por los gremios docentes y no docentes, como así también la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Clases públicas y movilizaciones, una postal del 2024 ante el ajuste de Milei en las universidades públicas. Foto: 0223.

En ese sentido, días atrás Ciano presentó dos proyectos vinculados a la problemática que atraviesa la educación superior. Por un lado, para que desde el Concejo Deliberante se convoque a una jornada de trabajo con el objeto de analizar la situación actual de la Universidad Nacional de Mar del Plata, atento al congelamiento y por ende la disminución del financiamiento de las universidades nacionales.

La segunda iniciativa propone que el órgano legislativo local emita una declaración política expresando su preocupación ante el congelamiento del presupuesto que reciben las casas de altos estudios para afrontar sus gastos fijos.