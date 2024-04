Luis Miguel cumple 54 años y una familiar reveló detalles sobre el paradero de su madre

Luis Miguel es una de las figuras que supo mantener su intimidad en el más absoluto secreto y, producto de ello se tejieron miles de versiones. Quizá el secreto mejor guardado y que más desvela a la opinión publica es la desaparición de su madre, Marcela Basteri que desapareció en 1985 luego de una presentación del artista en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Sin embargo, existe un secreto sobre un testimonio que cambia todo lo que se sabía hasta el momento.

Alrededor de la desaparición de Basteri hay varias teorías, que involucran a la Argentina. El "Sol de Mexico" contrató a los detectives más importantes del mundo para averiguar el paradero de su progenitora. Sin embargo, no hubo éxito, o al menos eso es lo que se sabe públicamente. En las últimas horas, una prima del cantante, Lorena Basteri, aportó una información que revolucionó el asunto: asegura que Marcela está viva, e internada en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires.

“Puedo asegurar que Marcela está viva, es la persona que visito, es la madre de Luis Miguel”, confirmó en una entrevista reciente. “Una vez que la encontramos, no ha vuelto a desaparecer. Ella reside en un nosocomio en la provincia de Buenos Aires y la visito regularmente, está viva. Mi único propósito en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, aseguró.

Respecto a la situación de Luis Miguel, la mujer aseguró que “Lo que él decida no es algo en lo que quiera intervenir. No entraré en polémicas sobre si Luis Miguel decide reconocerla como su madre. Por lo que he escuchado, él también ha ido a visitarla. Sin embargo, no puedo confirmar esa información”.

En 2018, comenzó a circular la teoría que Basteri estaba en Argentina cuando una mujer con rasgos similares a la madre de Luis Miguel fue vista en las calles de Buenos Aires. Posteriormente, fue identificada como Honorina Montes y hospitalizada en un centro psiquiátrico. Esta es la mujer que Lorena señala como Marcela Basteri y mantiene viva la polémica hasta el día de hoy.

Varios libros, e incluso la popular serie acerca de la vida del Sol de México, giran alrededor del paradero de su madre. Desde la teoría del hospital psiquiátrico, hasta que es una vagabunda, un posible asesinato o una huida de su hogar por los maltratos de su entonces pareja y padre de Luis Miguel, Luisito Rey. Todas estas variantes sobre la historia son solo especulaciones, y lo concreto es que cuando está cumpliendo 54 años, Luis Miguel sigue buscando a su progenitora.