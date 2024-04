El conflicto llegó al Concejo: “Sin Inidep no hay pesca sostenible y sin trabajadores no hay Inidep”

Trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) enmarcaron los 35 despidos informados la semana pasada por el gobierno nacional en un intento de “desguace” del organismo clave para la actividad de la pesca al asesorar en el uso racional de los recursos sostenibles con el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras.

Cuatro de sus actuales investigadores y una quinta especialista que integra la nómina de los estatales despedidos expusieron este miércoles ante la Comisión de Industria del Concejo Deliberante, donde pidieron el apoyo de todos los bloques políticos al pedido de reincorporación inmediata de los 35 empleados a los que no les renovaron sus contratos.

La respuesta fue dispar: desde el Frente de Todos y Acción Marplatense expresaron su solidaridad, donde el Frente Renovador -no integra la comisión- ya había manifestado su rechazo a la medida, mientras que los concejales de Juntos por el Cambio se mantuvieron en silencio durante el encuentro. En tanto, los ediles de La Libertad Avanza no tuvieron que exponerse ante los trabajadores, ya que no tienen representación en Industria. "Nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos. Todo lo que ustedes van a dejar de investigar va a impactar sobre un sector productivo valiosísimo para Mar del Plata", se lamentó el presidente de la Comisión de INdustria, Miguel Guglielmotti (UP).

“Venimos a denunciar el despido de 35 compañeros. Son despidos sin ningún tipo de justificación, exigimos su inmediata reincorporación”, planteó Esteban Gaitán. El investigador del instituto señaló que “desde hace tiempo” vienen trabajando por debajo de la dotación óptima de personal, situación que ahora se agravará, ya que los despedidos estaban cubriendo a personal jubilado o que había renunciado recientemente.

Integrantes del Inidep apoyaron las exposiciones de sus compañeros. Foto: Prensa Unión por la Patria.

“El Inidep es una institución que genera conocimiento que es fundamental para que el país sea productivo. Todos los países a los que nos queremos parecer hacen uso de ese conocimiento para hacer una soberanía efectiva”, argumentó Gaitán, exponiendo la contradicción en la que incurre el gobierno de Javier Milei al desmantelar el instituto.

Además de los 35 despidos, el investigador expuso otras medidas que apuntan al “desguace”, como la falta de nombramiento de un director. “Todo eso va en desmedro de las actividades del instituto y tiene repercusión en la industria, el trabajo y los intereses marítimos. Sin Inidep no hay pesca sostenible y sin trabajadores no hay Inidep”.

Asimismo, vinculó la situación con el reclamo histórico por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. “La labor del Indep es fundamental para ejercer y recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, porque el mantenimiento del status colonial de Gran Bretaña sobre Malvinas se basa fundamentalmente en la protección económica que le dan las licencias de pesca ilegal que otorgan sobre recursos pesqueros que son de todos los argentinos”; concluyó.

Expresiones de rechazo a las políticas de Milei hacia el Inidep también expuso Marcelo Pájaro, quien además ponderó la relevancia del organismo en la actividad hidrocarburífera que se proyecta para los próximos años en el Mar Argentino, además del rol importante “desde el punto de vista social”, por la vinculación con causas como la del Ara San Juan y por el hundimiento del Rigel. “Es necesario reincorporar a la gente que hoy dejó de trabajar y que es fundamental para el Instituto”, pidió, en sintonía con sus compañeros Claudio Buratti, jefe del Programa Pelágicas, y Jorge Colonello, jefe del Programa Pesquería de Condrictios, quienes también expusieron ante los concejales.

La última intervención quedó reservada para Nair Ruiz, bióloga marina que se incorporó al Inidep en diciembre desde Comodoro Rivadavia y el miércoles pasado fue notificada de su despido. “Podría haber optado por irme a otro lado, pero elegí Mar del Plata”, resaltó, visiblemente emocionada. “Vamos a pedir la reincorporación y en la medida que lo sientan, pedimos que nos den el apoyo”, solicitó a los ediles.