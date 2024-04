Gonçalves: "No hay falta de combustible en ningún patrullero de Mar del Plata"

En el marco de la conferencia de prensa que realizó este viernes el intendente Guillermo Montenegro, el secretario de Seguridad Rodrigo Gonçalves aseguró: "No hay falta de combustible en ningún patrullero de Mar del Plata".

"Los patrulleros tienen combustible. Hacemos un esfuerzo muy importante en esta Secretaría para todos los móviles. Les diría que es una de las erogaciones económicas más fuertes que tenemos en el área, pero también entendemos que es una de las más importantes", remarcó.

Asimismo, subrayó que desde su cartera se les brinda, "entre dos y tres veces por semana, un cupo de 6.000 pesos por día en refuerzo a lo que aparte le brinda la provincia de Buenos Aires".

Por otra parte, el funcionario hizo mención al pasacalles que colgaron los vecinos del barrio Félix U. Camet con la leyenda "Atención, Chorros. Dedíquense a otra cosa. Acá estamos organizados". "Nos parecía imprudente salir a responder. Que quede claro que nosotros no cuestionamos las acciones de los vecinos, no las compartimos, por supuesto, porque nos parece que no da lugar a un cartel que en definitiva desafía cuestiones que están delegadas a las fuerzas policiales", declaró.

En esa línea, Gonçalves mencionó que entre febrero y marzo "tuvimos 78 reuniones con vecinos, no solamente de Camet, donde les explicamos dónde está parada la Municipalidad en razones de seguridad, y cómo es la relación del Municipio con la provincia y con la Nación".

Según las palabras del titular de Seguridad, de esos encuentros con los habitantes de diferentes barrios, "salieron 125 operativos de saturación que hemos realizado en diferentes barrios, por algunas particularidades que los vecinos nos expresan. Y de esos 125 operativos, tuvimos 1.100 vehículos secuestrados".

Como resultado de estos trabajos, el funcionario destacó que "hay una baja en las cuestiones delictuales en el mes de marzo. Son datos objetivos". "Lo que se hace en temas de seguridad, créame que es mucho. Es mucho más de lo que muchas veces podemos, y se trabaja en conjunto con la Nación, con la Provincia y con todas las áreas que tienen que ver con la Secretaría de Seguridad, que no solamente es una secretaría que se encarga de lo delictual, sino también con la seguridad siniestra", concluyó Gonçalves.