Montenegro cuestionó el paro de los municipales y anunció que les descontará el día: “Es irracional”

El intendente Guillermo Montenegro tildó de irracional a la doble jornada de paro que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), al cual tildó de “irracional” por realizarse luego de un fin de semana de seis días y por estar en debate los haberes que cobrarán dentro de un mes, por lo que descontará el día a quienes se hayan sumado al paro.

“Soy una persona de diálogo, voy a estar cuando un sector tenga un problema, pero lo que no voy a hacer es firmar con los empleados municipales algo que no pueda pagar o que deba aumentar los impuestos a los vecinos. Cuando no alcanza, no alcanza”, expresó sobre el pedido de aumento del 35% para los salarios de abril que realizó el sindicato, frente a lo cual ofrecieron un 10%.

El jefe comunal reconoció una compleja situación económica para la Municipalidad de General Pueyrredon, por lo que responsabilizó a las políticas económicas del “kirchnerismo y Massa” por el déficit de 5 mil millones con los que la Comuna cerró 2023. Pese a ello, indicó que “en los últimos meses alcanzamos el equilibrio y no voy a rifarlo bajo ningún concepto, para que quede claro”.

En esa línea, remarcó que no va a utilizar fondos afectados -posiblemente en referencia al Fondo de de Promoción Turística- y puntualizó: “no tengo ningún problema en asumir el costo político, es la forma que tengo de defender la plata de los vecinos de mi ciudad".

“El paro es el último recurso, no puede ser que en el comienzo de una negociación paritaria que va a tener efecto dentro de un mes, después de seis días de vacaciones y feriados, haya un paro de dos días. Y en el medio un paro de un día más de los docentes porque acompañan a Ctera. Eso está mal, es irracional”, agregó. En ese sentido, informó que descontará el día a los docentes que pararon el jueves, cuyos fondos se destinarán a la reparación de la red vial. “Vamos a descontarles los días por la irracionalidad que tiene este paro. Vamos a afectar ese dinero al arreglo de calles", remarcó.

