El Municipio diagrama el "Operativo Frío" para asistir a personas en situación de calle este invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro comenzó a diagramar el "Operativo Frío", el programa destinado a asistir a personas en situación de calle durante la temporada invernal. Según el Censo 2022, en Mar del Plata había 238 personas en esta situación, aunque por la crisis socioeconómica que se agravó en los últimos meses no se descarta que puedan ser más.

Gerardo Micas, jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, confirmó a 0223 que como todos los años, entre junio y septiembre se va a poner en marcha el denominado "Operativo Frío". Las personas en situación de calle podrán acercarse a un dispositivo móvil que estará ubicado en Plaza Rocha para buscar de una frazada, un aislante y una infusión caliente y, si así lo desean, serán trasladadas al parador Las Américas o al Hogar Nazareth, en donde pueden higienizarse, pasar la noche y alimentarse.

"Lo que se refuerza durante el operativo son las recorridas que ya se realizan durante el resto del año. En invierno se duplican. Tenemos recorridas en el turno vespertino, a la tarde y se agrega el recorrido nocturno de 0 a 7, que lo empezamos a implementar hace tres años, para poder asistir a personas que no suelen concurrir a los paradores y que están en estado de vulnerabilidad", contó.

En invierno se realizarán recorridas de noche, entre las 0 y las 7. Foto: 0223.

Según el Censo 2022 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en Mar del Plata había 238 personas afectadas por esta condición. Micas refirió que aún no censaron a la población en situación de calle, por lo que se desconoce si el número varió de un año a otro, pese al grave contexto socioeconómico que atraviesan la ciudad y el país.

El funcionario de la cartera de Desarrollo Social que dirige Vilma Baragiola confió que la mayoría de esta población está integrada por hombres y destacó que el Gobierno municipal subsidia por cerca de $14 millones al Hogar Nazaret, el cual depende de Cáritas, para garantizar el alojamiento a las mujeres.

Micas explicó que la intervención de los operadores sociales se limita a la voluntad de las personas beneficiarias. "Las personas en situación de calle son generalmente las personas que no quieren ningún tipo de asistencia porque no quieren respetar normas de una institución o prefieren pernoctar en la calle. Siempre se respeta y se trabaja con la voluntad de la persona en situación de calle. Nosotros no podemos obligar a ninguna persona a concurrir obligatoriamente a un parador si es que no quiere hacerlo", enfatizó.

Según analizó, "la situación de calle no tiene que ver con lo socioeconómico". "No está relacionado directamente. Hay un montón de factores que inciden, como el consumo problemático de sustancias que hoy sí se ve y se aborda muchísimo, sobre todo en la población más joven, en la que es cada vez mayor el nivel de consumo y eso hace que se rompan los vínculos familiares, afectivos, sociales; las familias ya no saben como asistirlos y los terminan expulsando del hogar", explicó.

En las recorridas, Micas marcó que también se pone especial atención en la población que tiene mayor vulnerabilidad, como las personas mayores, y develó que inclusive hay beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (Pami) que habitan en la calle. "Se pone el foco principal en la madrugada en asistir a estas personas, en ver cómo están, se las asiste al igual que el resto con una frazada, un aislante y una bebida caliente y se las controla a diario", aseguró.

El Operativo Frío se lleva adelante cada año gracias a un equipo interdisciplinario de 30 profesionales y voluntarios, quienes además cuentan con el apoyo de personal de Defensa Civil y el Comando de Patrulla Municipal (CPM).

Las personas en situación de calle pueden ser derivadas al parador Las Américas, que cuenta con capacidad para 60 personas; al Hogar Nazaret, el cual tiene una capacidad máxima de 45; o al inmueble que fue destinado a la Noche de la Caridad ubicado en Diagonal Alberdi Norte 2561, donde funcionaba el Hotel City y se asiste hasta 17 personas por día.