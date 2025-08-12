Menores quisieron robar una moto a pocos metros de Güemes y los escracharon los alumnos de un colegio

Tres menores que merodeaban por la zona de la calle comercial Güemes fueron escrachados por alumnos de un colegio cuando intentaron robar una moto que estaba estacionada. Al no lograr su cometido, minutos después les sustrajeron los teléfonos celulares a tres estudiantes.

Fueron los propios alumnos del colegio Luis Federico Leloir, ubicado en Avellaneda entre Olavarría y Alsina, quienes se dieron cuenta que tres menores de 15 años querían sustraer una moto estacionada en la cuadra y advirtieron la situación a la Policía, lo que provocó un alboroto en medio del salón. "Nos vieron que estábamos grabando y se fueron", afirmó una alumna a 0223.

Los delincuentes desistieron de su actitud, pero al no lograr su cometido, minutos más tarde les robaron los teléfonos celulares a tres estudiantes que se dirigían a la clase de Educación Física.