La Patrulla Municipal se llevó su moto y no sabe a dónde ir a buscarla: "Tenía un bolso con mis documentos"

Un vecino de Mar del Plata denunció que efectivos de la patrulla municipal de la Municipalidad de General Pueyrredon le secuestraron la moto que había dejado estacionada en la vereda de su casa. Según su relato, el rodado tenía un bolso con documentación en su interior, que también fue retirado junto al vehículo.

El hecho quedó registrado en un video que grabó el propio joven y que comenzó a circular en redes sociales. Allí se observa el momento en que un móvil de la policía comunal se lleva la motocicleta, mientras el denunciante intenta pedir explicaciones.

El vecino asegura que no fue notificado de ninguna infracción y que hasta el momento desconoce el destino del vehículo. "La Patrulla Municipal me sacó la moto de la vereda, la cargaron arriba del patrullero y se la están llevando", dijo.

Además agregó: "Se llevaron mi bolso con mis documentos y cosas que estaban en la guantera. Si alguien me puede decir qué hacer se lo agradezco. Ahora estoy yendo a hacer la denuncia. Pero no sé a dónde ir".