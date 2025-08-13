Una pareja de usurpadores entró a una casa para retirar a su morador por la fuerza

En el marco de recorridas preventivas por la zona, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación intervino este miércoles en una tentativa de usurpación en una vivienda ubicada en calle Guido al 2700.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 44 años y una mujer de 41 fueron sorprendidos luego de ingresar por la fuerza al inmueble con la intención de retirar al morador, un hombre de 57 años, y tomar posesión del lugar. Sin embargo, no lograron concretar el hecho gracias a la rápida llegada de los efectivos.

Los dos acusados fueron demorados en el lugar y puestos a disposición del fiscal de la UFI N° 12, Dr. Ferreyra, quien ordenó las actuaciones correspondientes.

Ambos fueron notificados de la formación de causa por el delito de “Usurpación de inmueble”. La Justicia no dispuso medidas restrictivas sobre su libertad.