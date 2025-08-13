Si hoy tuviste frío, preparate para mañana: cómo estará el clima este jueves en Mar del Plata

Este jueves Mar del Plata tendrá de todo: neblinas, algunas nubes y cielo totalmente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para las próximas horas. La mínima será de 1 grado, mientras que la máxima alcanzará los 10.

La madrugada estará marcada por la presencia de neblina, con una temperatura mínima de 1 grado. El viento soplará del sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana continuará la neblina, con un leve ascenso de la temperatura hasta los 2 grados. El viento rotará hacia el sur, manteniendo la misma intensidad que en horas anteriores y sin lluvias previstas.

Por la tarde, el cielo se presentará despejado y el termómetro alcanzará la máxima del día con 10 grados. El viento será prácticamente nulo, con dirección sudoeste.

En la noche, las condiciones de cielo despejado se mantendrán, con una temperatura que descenderá a 6 grados. El viento soplará desde el este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin chances de precipitaciones.