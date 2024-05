Otra vez Belasteguin fue local y hubo una sorpresa en octavos

Se definieron las duplas que este viernes animarán los cuartos de final en el court central del Polideportivo Islas Malvinas. La jornada comenzará a las 9. Los octavos de final del Mar del Plata Premier Padel P1 entregaron un nuevo triunfo de Belasteguín-Tello, el sólido andar de los número "1", la derrota de Lebron-Navarro y destacadas presencias como Carlos Tevez y David Nalbandian.

La leyenda del pádel, que está jugando en Mar del Plata su último torneo como profesional en Argentina, reaccionó junto a Tello y, tras ceder el primer set, le ganaron a los españoles Javier Barahona y Teodoro Zapata por 4-6, 6-2 y 6-3.La dupla, una de las preferidas del público hasta aquí, acumula más de 5 horas y medias de juego en dos jornadas consecutivas y este viernes se toparán por un lugar en las semifinales con los "1" del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello. Los líderes del ránking estuvieron apenas 37 minutos en el court central para vencer al español Javier Leal y Lucas Campagnolo por 6-0, 2-1 y retiro.

Uno de los resultados salientes de la jornada llegó por la mañana, cuando los españoles Jorge Nieto y Jon Sanz (9) eliminaron a la pareja 3 del mundo integrada por "Paquito" Navarro y Juan Lebron por un doble 6-4 en 1 hora y 28 minutos. Las que sacaron adelante con solvencia su compromiso las número 2 del mundo entre las chicas, la argentina Delfina Brea y la española Bea González. La pareja que viene de ganar los últimos cuatro torneos se impuso por 6-0 y 6-4 en 1 hora y 3 minutos.

En un duelo muy equilibrado, los argentinos Maximiliano Sánchez y Carlos Gutiérrez (8) derrotaron a los españoles Eduardo Alonso y Alejandro Arroyo (11) por 4-6, 6-3 y 7-5 en dos horas 15 minutos. Por su parte, las número 1 del mundo en la rama femenina, Ariana Sánchez y Paula Josemaría le ganaron a Lorena Rufo y Beatriz Caldera (11) por 6-4 y 7-5.

La actividad en la cancha 2 se cerró por la tarde con la sólida victoria del olavarriense Federico Chingotto y el español Alejandro Galán sobre los españoles Ignacio Sager y Salva Oria por 7-5 y 6-0 en 53 minutos. Por último, el court central volvió a ofrecer un nuevo triunfo de los Superpibes. Los argentinos Franco Stupaczuk y Martin Di Nenno (4) vencieron al brasileño Lucas Bergamini y al español Víctor Ruiz (10) por 6-2 y 6-3.

Para este viernes quedará sólo el court central para disfrutar de los 8 partidos de cuartos de final que se jugarán a partir de las 9 con el siguiente detalle:

Triay-Fernández (3) vs. Sainz-Llaguno (8)

Nieto-Sanz (9) vs. Yanguas-Garrido (6)

Ortega-Virseda (5) vs. Brea-González (2)

Coello-Tapia (1) vs. Belasteguín-Tello (5)

Sánchez-Josemaría (1) vs. Riera-Araujo (7)

Chingotto-Galán (2) vs. Sánchez-Gutiérrez (8)

Ustero-Alonso vs. Salazar-Icardo (4)

Stupaczuk-Di Nenno (4) vs. González-Ruiz (7)