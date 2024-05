La nueva moda de los patitos en la cabeza

En los últimos días un curioso fenómeno nacido en Filipinas se expandió por todos lados. Este es el de los patitos amarillos en la cabeza que son sujetados con un clip y resorte.

El nombre de estos adorables accesorios es Patito Kawaii, una mezcla de español y japonés, donde “Kawaii” significa adorable o tierno. Estos patitos sujetados con un clip y resorte pueden ser colocados en cualquier parte del cuerpo, aunque es más común verlos sobre la cabeza. Esta tendencia ha sido recibida con entusiasmo con muchos individuos “mostrándose como personas alegres y optimistas” en las calles de porteñas, más específicamente en el Barrio Chino, que fue donde comenzó a propagarse esta moda.

Los precios de estos patitos varían. Dependiendo de los accesorios adicionales, los costos pueden oscilar entre 1.500 y 2.000 pesos. Se estima que la tendencia alcanzó su punto máximo de popularidad la semana pasada, cuando se vieron a muchas personas luciéndolos en sus paseos por el barrio.

Una de las razones por las cuales los patitos Kawaii han tenido tanto éxito se debe a la percepción de que son adorables y alegres. Los vendedores han visto incrementar sus ventas de forma significativa: “Demasiado. Ha sido este un furor por los patitos que no se detiene la venta y se gana muchísimo", así detalló un vendedor.

La tendencia de usar este accesorio en la cabeza ha captado la atención en diversos países, emergiendo como un fenómeno juvenil en Latinoamérica a finales de 2023, específicamente en México, Colombia y Perú. La moda, definida por su aspecto llamativo y peculiar, ha generado curiosidad y confusión entre los transeúntes. El origen de la misma se remonta a Filipinas, donde comenzó como una evolución de una moda previa relacionada con imitar acciones de personajes de anime japonés. En 2015, niños y jóvenes de distintos países asiáticos comenzaron a usar broches con pequeñas plantas de plástico en la cabeza, replicando la imagen de personajes de anime que suelen llevar plantas para simbolizar tranquilidad y felicidad.

En TikTok y otras plataformas digitales, se ha propagado la moda de llevar estos patos, con numerosos videos mostrando a jóvenes adolescentes que siguen la tendencia y la replican con sus amistades. La popularidad de esta moda también ha llevado a teorías de que podría ser una estrategia de marketing para promocionar la película “Patos”, producida por Netflix y estrenada el 14 de diciembre de 2023.

No todos han recibido bien esta tendencia. Algunos adultos han expresado su desconcierto y compararon la moda de los patos con disfraces de Día de Muertos o Halloween. “No entiendo porque hay niñas con patos en la cabeza,” comentó un usuario de internet. Otros han señalado que ya no comprenden las modas juveniles actuales, mencionando que han “crecido lo suficiente” para no seguirlas.

La tendencia, pese a las críticas, continúa gozando de una gran aceptación en Latinoamérica y otros lugares. La imagen de personas caminando por la calle con un pato de hule en la cabeza se ha convertido en una escena común, reflejando cómo una moda aparentemente trivial puede difundirse y adquirir significados diversos en diferentes contextos culturales.