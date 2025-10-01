Identificaron al joven fallecido tras un choque entre dos motos

Murió en el hospital, producto de un accidente entre dos motocicletas registrado el martes por la noche.

Un joven motociclista de 21 años perdió la vida este miércoles por la madrugada, luego de ser internado en gravísimo estado poco antes de la medianoche, tras sufir un accidente contra otra moto.

El impacto lo había dejado con tremedas secuelas, y, pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarle la vida en el Hospital Interzonal General de Agudos, donde informaron su fallecimiento minutos después de las cuatro de la mañana de este miércoles.

El joven fue identificado como Lautaro Ariel Calavella. Tenía 21 años e iba a bordo de una motocicleta el martes por la noche cuando, por motivos que aún son materia de investigación, chocó en Calabria y Diagonal Gascón contra otra moto, que era conducida por Thiago, un joven de 19 años.

Tras el terrible impacto, se hizo presente en el lugar del accidente un móvil policial y se llamó de urgencia a dos ambulancias del Same. Ambas víctimas del choque fueron trasladadas en código rojo hasta el Higa.

Calavella ingresó minutos después al Hospital Interzonal General de Agudos inconsciente, con traumatismo de cráneo, mientras que el conductor de 19 años sufrió fractura expuesta de fémur y tarumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

En un principio la causa se caratuló como Lesiones culposas y se dio intervención a la Ufije N° 11, pero ahora se investiga el fallecimiento del conductor de 21 años y las causas que provocaron el accidente fatal.