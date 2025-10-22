Un hombre murió tras un impactante choque frontal en la ruta

Un hombre de 58 años murió tras un violento choque entre dos automóviles en el kilómetro 211 de la Ruta Nacional 158, a la altura del acceso norte de Las Perdices, en la provincia de Córdoba, durante la tarde de este miércoles.

Por causas a establecer se produjo la colisión frontal entre un Fiat Punto y un Fiat Pulse alrededor del mediodía. El fallecido conducía el primer vehículo, mientras que una mujer de 52 años manejaba el segundo auto y fue derivada al hospital local con lesiones.

La ruta permaneció cortada mientras se realizan las pericias correspondientes. En el lugar trabajó personal de Bomberos voluntarios, Policía y del servicio de emergencia, quienes realizan tareas de asistencia y prevención.

De acuerdo al intendente de Las Perdices, Sergio Avalis, el fallecido vivía hace poco en la localidad. “Alquilaba una gomería”, expresó en diálogo con FM La Voz de la Amistad. Además, remarcó la preocupación por los accidentes fatales en la Ruta 158.