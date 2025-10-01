Trágico choque entre dos motos: murió un joven de 21 años

Un trágico accidente entre dos motos terminó con la vida de uno de los jóvenes conductores, quien sufrió heridas que lo llevaron a ser trasladado al hospital en grave estado, pero los especialistas no lograron salvarle la vida y falleció luego de unas horas.

El choque se produjo el martes por la noche en Calabria y Diagonal Gascón, donde impactaron dos motos. Uno de los vehículos era conducido por un joven de 21 años, y el otro por uno de 19.

Tras el tremendo impacto, se hizo presente en el lugar un móvil policial y se llamó de urgencia a una ambulancia del Same, que trasladó a ambas víctimas del accidente, una de ellas en código rojo.

El joven de 21 años ingresó minutos después al Hospital Interzonal General de Agudos inconsciente, con traumatismo de cráneo, mientras que el conductor de 19 años sufrió fractura expuesta de fémur y tarumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Policía Científica trabajó en el lugar para tratar de determinar las causas del accidente, y secuestró ambos motovehículos para realizar la pericia mecánica, mientras se puso en conocimiento a la Ufije N° 11 del hecho, que pocas horas después tuvo un desenlace fatal.

Pasadas las cuatro de la mañana, se informó desde el Higa el deceso del conductor de 21 años.