Trágico choque: murieron dos mujeres de 24 y 27 años

Dos mujeres murieron y otras dos personas resultaron gravemente heridas este viernes por la noche en un brutal siniestro vial que involucró a una camioneta, un auto y una bicicleta. El impacto se produjo en cuestión de segundos y dejó una escena de extrema violencia.

El choque ocurrió poco antes de las 22 en el cruce de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo, en el barrio porteño de Monserrat, en el límite con Puerto Madero. Según informó Alberto Crescenti, titular del SAME, el primer llamado al 107 ingresó a las 21.53. “Se trataba de un impacto entre una camioneta y un Citroën C3. El choque también produjo el atropellamiento de una ciclista”, explicó.

Entre las víctimas fatales se encuentra una ciclista de 27 años que sufrió un trauma de cráneo severo. Fue trasladada por una ambulancia privada al Hospital Argerich, donde falleció minutos después en el shock room. La otra víctima fue una mujer de 24 años que viajaba en el Citroën C3, vehículo que tras el choque perdió el control, impactó contra un semáforo y terminó completamente destruido contra un árbol. Sus identidades no fueron difundidas.

Los heridos graves son una mujer de 34 años y un hombre de 47, ambos ocupantes de la Amarok involucrada. Fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Argerich con politraumatismos, inmovilizados con tabla rígida y collar cervical debido a la gravedad de las lesiones.

Los hechos

A las 21.58 llegaron al lugar dos móviles policiales, una tercera unidad del SAME y bomberos. “Había gente atrapada porque el Citroën terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de la mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla”, señaló Crescenti en declaraciones a A24.

El operativo obligó a cerrar los carriles izquierdos del boulevard de Ingeniero Huergo, donde el tránsito quedó completamente interrumpido. El Citroën C3 gris terminó sobre la vereda, con la parte frontal destrozada, mientras que la camioneta presentaba daños significativos producto del impacto.

Aunque las causas del siniestro aún se investigan, la primera hipótesis indica que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil, lo que provocó que el conductor del C3 perdiera el control y se estrellara contra la esquina contraria. Ambos vehículos circulaban por Ingeniero Huergo en dirección hacia la zona sur de la ciudad.