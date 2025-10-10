“La operaron hace poco y se puede agravar su salud”: buscan desesperadamente a una paciente que se escapó del Hospital Interzonal

La mujer fue vista por última vez en el Higa.

Una mujer marplatense es intensamente buscada por las autoridades debido a que huyó del hospital sin haber finalizado el período postoperatorio indicado por lo médicos.

Este viernes desde la comisaría quinta de Mar del Plata informaron a 0223 que los familiares de Alejandra Soledad Gómez, de 42 años, realizaron una denuncia por averiguación de paradero para encontrarla.

“La señora padece esquizofrenia y fue operada recientemente por un problema de cáncer de mama. Se la extirparon y por lo tanto necesita asistencia y hay que hallarla porque si no se puede agravar su cuadro de salud”, señalaron las autoridades policiales a este medio.

La mujer es de contextura física robusta, de 1,60 metros de estatura, tez trigueña, ojos marrones, pelo largo teñido de negro y labios gruesos. Estaba vestida al momento de su desaparición con una campera polar a cuadros de color gris y negro. Debajo poseía una camiseta de color azul con mangas largas; un pantalón joggins de color gris (ancho abajo) y zapatillas de color negra.

Además llevaba en su poder un bolso de color negro y naranja, con una calavera de color violeta y en su interior tenía una crock de color negra, una mochila a cuadros de color amarillo y negro, una toalla, pastilleros con medicación, elementos de higiene y prendas íntimas.

Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 911.