“Estamos en riesgo de cerrar”: la ONG Casa del Ángel atraviesa una situación crítica

La casa de dia y ong "Casa del Angel" enfrenta una fuerte crisis.

La ONG “Casa del Ángel”, dedicada a ayudar a personas con discapacidades motoras y mentales, comunicó la situación crítica que atraviesa, en la que corre riesgo de cerrar sus puertas.

La organización de la zona sur, ubicada en el barrio Faro Norte (en Malabia 3480) lleva 30 años de trabajo, durante los cuales brinda terapias, talleres, alimentos y un hogar de día, a través de profesionales que asisten a adolescente y adultos con diferentes discapacidades. Hoy, con dolor, anuncian que la situación se volvió insostenible y que los profesionales que trabajan allí pueden quedarse sin empleo.

Ubicada en el Barrio Faro Norte, están hace 30 años

Uno de los mayores inconvenientes que enfrentan es la demora en los pagos de obras sociales, principalmente de IOMA y del programa federal Incluir Salud, que anteriormente dependía de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y actualmente está bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Según señalaron, no reciben pagos desde junio de 2025. “Los fondos no están llegando ni a esta institución ni a ninguna. Nosotros la hemos peleado hasta donde hemos podido, pero es imposible seguir”, aseguró a 0223 Mary Tarillo, referente de la ONG.

En total asisten a 23 personas con discapacidad motriz y mental

Ante esto, exponen que la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, reglamentada por el Decreto 84/2026, que declara la emergencia nacional y busca regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles de prestaciones básicas y reordenar las pensiones no contributivas frente a demoras históricas en el sector, no se está cumpliendo.

Actualmente cuentan con 17 voluntarios y profesionales y atienden a más de 23 personas. “Nuestros chicos desayunan, almuerzan y meriendan en la institución de lunes a viernes. Se está haciendo casi imposible sostener todo”, comentó la referente en diálogo con este medio.

Brindan talleres, terapias y comidas diarias

Mary también explicó las estrategias que encontraron para poder sostener el funcionamiento: “Nosotros somos una gran familia. Hoy nos juntamos con todos los trabajadores para ver cómo seguir. Decidimos continuar tres veces por semana, recortando dos días. Sabemos que vamos a complicar a algunas familias, pero es un momento difícil en el que hay que ayudarse para salir adelante”.

El 13 de abril cumplirán 30 años y, en su comunicado, detallaron: “Mandamos el mensaje que nunca hubiéramos querido enviar: hoy nuestra ONG corre riesgo de cerrar sus puertas”. Detrás de cada profesional, cocinero y tallerista hay una familia que depende de ese ingreso.

Como solución inicial, van a reducir los días de atención

Ante esta situación, la organización solicita todo tipo de ayuda para poder mantenerse en funcionamiento, entre ellas la difusión del caso tanto en organismos correspondientes como en el público en general. Además, en el transcurso de la semana lanzarán una campaña para recolectar alimentos a través de sus redes sociales @centrodedialacasadelangel