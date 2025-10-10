"Me robaron la rueda en un minuto": el ladrón escapó en un auto de lujo en pleno mediodía

Ezequiel se comunicó con este medio después de pensarlo durante algunos días. Le robaron la rueda del baúl de su auto en un instante, el sábado pasado, pero pudo más la bronca y lo difundió. "Son terribles. No les importa nada", dijo ofuscado por el caso propio y un estilo de delito que se repite en el barrio.

La situación se dio a las 12.45, plena luz del día, en el barrio San Cayetano. Un auto de lujo para en contramano, va directo al Fiat Cronos de la víctima, le abre el baúl y se lleva la rueda. Y todo en un minuto. Sesenta segundos que necesito para emplear, aparentemente, su experiencia en hurtos.

Los hechos de seguridad se repiten en la zona, en la cual Ezequiel lo vivió en carne propia en la esquina de San Martín y 175. Pero, además, se suma el drama que sufren los Fiat Cronos, atacados en su rueda de auxilio, y la impunidad de los delincuentes que logran su cometido aunque no sea de noche.