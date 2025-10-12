Doble femicidio en Córdoba: activan el Alerta Sofía por Pedro, el niño de 5 años que está desaparecido

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido desde este sábado en el barrio Argüello, al norte de la ciudad de Córdoba.

La desaparición del menor está directamente vinculada a una investigación por homicidio doblemente calificado, ocurrida en la misma fecha y lugar. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, informó que el caso está bajo una intensa búsqueda nacional e internacional. Además de la activación del Alerta Sofía, se emitieron pedidos de captura a Interpol.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya. Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la vivienda de su expareja, ubicada en calle San Pedro de Toyos, el sábado por la mañana, donde asesinó a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego. Posteriormente, habría huido llevándose a Pedro, su hijo de cinco años.

El niño de 5 años es intensamente buscado.

Fuentes judiciales indicaron que el hombre podría intentar fugar hacia Uruguay, por lo que las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en todo el país y en los pasos fronterizos.

Pedro es de cabello castaño oscuro, ojos marrón oscuro, mide aproximadamente 1,25 metros, camina “chuequito”, presenta dificultades en el habla y tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA).

La tragedia se inscribe en un contexto de violencia de género preexistente. Según se conoció, Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hace casi tres años, luego de que Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior. Pese a que existían denuncias previas por violencia y que la víctima contaba con un botón antipánico, no llegó a activarlo en el momento del ataque.

Además, el presunto femicida es señalado como creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”, vinculada a discursos misóginos y de odio hacia las mujeres.

El Ministerio de Seguridad solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita localizar al niño. Quienes puedan ofrecer datos relevantes deben comunicarse al 134, la línea nacional habilitada para este tipo de emergencias.