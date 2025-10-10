Apareció la paciente que se escapó del Hospital Interzonal
La mujer tiene 42 años y posee esquizofrenia. Había escapado con el suero puesto.
12 de Octubre de 2025 12:04
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este viernes desde la comisaría quinta de Mar del Plata informaron a 0223 que los familiares de Alejandra Soledad Gómez, de 42 años, realizaron una denuncia por averiguación de paradero para encontrarla.
Alejandra había sido vista por última vez en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Desde allí, escapó con el suero puesto, pero afortunadamente la encontraron en la noche del sábado.
Familiares, amigos y profesionales que estuvieron a cargo de la búsqueda agradecieron el apoyo de los medios y de la comunidad marplatense que, con preocupación, compartieron la búsqueda para colaborar con la causa.
Leé también
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar