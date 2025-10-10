Apareció la paciente que se escapó del Hospital Interzonal

La mujer fue vista por última vez en el Higa.

Este viernes desde la comisaría quinta de Mar del Plata informaron a 0223 que los familiares de Alejandra Soledad Gómez, de 42 años, realizaron una denuncia por averiguación de paradero para encontrarla.

Alejandra había sido vista por última vez en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Desde allí, escapó con el suero puesto, pero afortunadamente la encontraron en la noche del sábado.

Familiares, amigos y profesionales que estuvieron a cargo de la búsqueda agradecieron el apoyo de los medios y de la comunidad marplatense que, con preocupación, compartieron la búsqueda para colaborar con la causa.