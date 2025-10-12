Conmoción: asesinaron en la cárcel a una famosa estrella de rock

La noticia del violento asesinato de Ian Watkins, exlíder de la banda galesa Lostprophets, sacudió al mundo del rock. El músico de 47 años fue apuñalado más de treinta veces dentro de la cárcel de máxima seguridad de Wakefield, en Inglaterra. La policía de West Yorkshire acudió al penal luego de recibir un aviso de emergencia por una agresión. “El prisionero fue declarado muerto en el lugar”, detalló un comunicado oficial.

Un interno fue detenido como presunto autor del ataque, aunque los motivos del crimen todavía no fueron esclarecidos. El músico cumplía una condena de 29 años de prisión por delitos sexuales contra menores, tras un caso que conmocionó al Reino Unido en 2013. En ese momento, el intérprete admitió 11 cargos, incluyendo la posesión de pornografía infantil y el intento de violación de un bebé.

Durante los años 2000, el grupo fue uno de los más exitosos de Gran Bretaña. Con su mezcla de rock alternativo, metal y electrónica, lograron vender más de tres millones de discos en todo el mundo, alcanzando dos top 10 en las listas locales y un número uno en Estados Unidos con el tema Last Train Home. El artista, carismático y provocador, era considerado una de las figuras más prometedoras del rock galés.

Sin embargo, todo cambió en 2012, cuando fue arrestado tras una extensa investigación policial. Los detalles del caso fueron descritos por los jueces como “extremadamente perturbadores”. Su condena significó no solo el final de su libertad, sino también la disolución inmediata de Lostprophets, cuyos integrantes manifestaron “repulsión” por lo ocurrido. Luego del escándalo, los exmiembros del grupo formaron una nueva banda, No Devotion, junto al cantante Geoff Rickly, del grupo norteamericano Thursday.