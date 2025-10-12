Delincuentes vestidos de repartidores robaron un auto, chocaron a las tres cuadras y se fugaron en moto

Dos delincuentes vestidos de repartidores que este domingo acechaban por los barrios Don Bosco y Bernardino Rivadavia robaron un vehículo, chocaron a las pocas cuadras contra un motociclista que debió ser hospitalizado y se dieron a la fuga.

Según relataron vecinos a 0223, el episodio se registró alrededor de las 15 cuando los delincuentes que se movilizaban en una moto Honda Tornado con una mochila y ropa de Pedidos Ya interceptaron a una mujer en la zona de Teodoro Bronzini y Alberti y se robaron un Ford Ka blanco.

Uno de los delincuentes escapó en el rodado sustraído y a 300 metros del lugar, en inmediaciones de Victoriano Montes y Alberti, chocó a un motociclista de entre 30 y 40 años. La víctima quedó tendida en el suelo con fuertes golpes y fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). "Estaba convulsionando con varias fracturas y desangrado", indicó un vecino a 0223.

Por su parte, los delincuentes escaparon del lugar en la moto en la que se movilizaban y abandonaron el rodado que habían robado. En el lugar trabajó personal de la comisaría cuarta, con jurisdicción en la zona.

Los vecinos del límite de los barrios Don Bosco y Bernardino Rivadavia expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta a la zona y confiaron que los delincuentes en cuestión ya habían actuado en otras oportunidades.

"Son dos tipos que vienen robando muy seguido. La otra vez le quisieron robar a mi mamá y lo evitamos de suerte. Estamos cansados de la inseguridad, no podemos seguir viviendo así.

