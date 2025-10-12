Tremendo: asesinó a balazos a un hombre al que acusó de haberle tirado "piropos" a su esposa

Un hombre de 36 años fue asesinado a balazos por un individuo, quien lo acusaba de haber intentado seducir a su esposa. El suceso se registró el viernes pasado en el norte del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al criminal. La víctima fue identificada como Rubén Alfredo Mora: el hecho se produjo cuando el damnificado se encargaba de reparar el techo de una finca situada en Chaco al 1700, casi en el cruce con San Fernando.

En ese marco, apareció en la escena un sujeto, de 45 años y al que se lo conocería con el apodo de "El Chavo", quien increpó duramente al individuo, ya que lo acusó de haberle dicho “piropos” a su pareja, en una situación que presuntamente habría ocurrido el jueves en ese mismo barrio. Por ello, se originó un altercado que fue creciendo en tensión, hasta que el sospechoso atacó a disparos a la víctima para huir de inmediato.

Moral debió ser conducido de urgencia a una sala de primeros auxilios, ubicada en la esquina de Presidente Juan Domingo Perón y José María Serrano, aunque finalmente perdió la vida como consecuencia de la gravedad de las heridas. Los profesionales del centro asistencial resolvieron alertar de la situación al 911. Mientras tanto, peritos de la Policía Científica revisaron al fallecido y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos destinados en la comisaría 6ª del distrito, en la Subdelegación Departamental de Investigaciones de la zona y en el área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos para detener al autor del asesinato. Algunas versiones sostienen que el atacante viviría a 150 metros del sitio de la mortal agresión.